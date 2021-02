Jóvenes con espíritu Ex+, la revista de los influyentes

Jóvenes, influyentes y extremeños. Son las tres cualidades necesarias para aparecer en la segunda edición de Ex+, una publicación que no deja a nadie indiferente. Nacida de la mano de El Periódico Extremadura, Ex+ analiza un abanico de personas menores de 40 años cuya labor, trabajo o servicio a la sociedad se considera relevante y ejercen sobre los demás eso tan complejo de definir y tan de moda que es la influencia.

Almudena Cid, gimnasta olímpica extremeña, con su abuelo.

Tras el éxito cosechado el año pasado, en esta edición hemos puesto la lupa sobre nuestros jóvenes. En ocasiones se ofrece una visión pesimista y sesgada de ellos. No hay nada más injusto que mirar la realidad desde una sola perspectiva. En Ex+ queremos romper tópicos, dejar de un lado los prejuicios, mirar la actualidad con el prisma del periodismo y poner negro sobre blanco lo más significativo de nuestra sociedad. Ese es el espíritu Ex+, que este 2021 está patrocinado por Junta de Extremadura, e Ibercaja.

Carmen Menayo, jugadora del Atlético de Madrid.

El próximo 28 de febrero, gratis, junto al ejemplar diario de El Periódico Extremadura, nuestros lectores tienen una cita con 45 jóvenes influyentes extremeños. No te la puedes perder. En el listado hay deportistas, cantantes, actrices, CEOs, periodistas, biólogos, investigadores, médicos, veterinarios, creadores de contenido para redes sociales, emprendedores, diseñadoras, pastores, cocineros… Todos ellos tienen en común virtudes como talento, imaginación, compromiso o simplemente conocimientos que sorprenden a los demás, por su originalidad o su forma de presentarlos.

El torero Ginés Marín.

En El Periódico Extremadura no nos conformamos con el ahora. El futuro ya está aquí y por eso hacemos el periodismo del mañana. Con Ex+ superamos la inmediatez de las redes sociales y las ediciones digitales con 100 páginas a todo color llenas de contenido. En ellas nuestros jóvenes Ex+ han aceptado un formato de entrevista diferente, astuta y perspicaz, que garantiza el deleite con su lectura.

Helena Piñas, médica residente en el Hospital Universitario de Málaga.

Talento para sobrevivir

Alberto Manzano, periodista que ha realizado las 45 entrevistas de Ex+ explica así sus impresiones sobre los protagonistas: "Los jóvenes extremeños han logrado un desarrollado talento para sobrevivir en el cambiante mundo que les ha tocado vivir, es decir, un talento flexible, capaz de aprender continuamente y trabajar duro, con capacidad de análisis. Han generado la inteligencia emocional, el espíritu crítico. Están motivados, si bien muchos de ellos trabajan fuera de Extremadura. Saben planificar. Son solidarios. Han sabido aprovechar y adaptarse a las innovaciones sin sentirse angustiados por ellas".

Luis Manuel Osorio Padilla, farmacéutico del Estado.

La revista de los extremeños más influyentes, en su segunda edición, se dedica precisamente a ellos. Supone, sin duda alguna, una radiografía de esta nueva generación, de sus aspiraciones, sus ilusiones, sus sueños, pero también de cómo han sabido crear sus capacidades, dentro y fuera de la comunidad autónoma y convertirse en personas ingeniosas cuyos oficios ayudan a mejorar y cambiar el planeta. Todo eso es EX+. No te la pierdas. Reserva tu ejemplar. ¿Eres de directorio o influyente?

Francisco Escudero Marqués ‘Perrete’, cantaor extremeño.

En plena pandemia del coronavirus, los jóvenes toman la voz y se convierten, a través de El Periódico Extremadura, en orgullo y altavoz de su tierra.