Juego de Tronos versión comestible: Oreo recrea su intro con galletas

La intro de Juego de Tronos no deja indiferente a nadie. Suenan los primeros acordes y ya el cuerpo se predispone a la batalla, a la intriga y a ver a quién le toca morir en el capítulo que vamos a ver.

Con el regreso de la serie este 15 de abril esa sensación aumenta, y cualquier detalle alrededor de la serie emociona a sus seguidores.

Así ha pasado con el último viral, una intro de la serie de HBO con menos sangre y bastante más azúcar. Oreo ha recreado el inicio, con los diferentes reinos, en base a sus famosas galletas.

Unas imágenes que no han dejado indiferentes a nadie y para la que ha usado 2.750 galletas.

