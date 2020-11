El juez deja en libertad a la mujer de Mainat

El juez de guardia de Arenys de Mar ha dejado este miércoles en libertad provisional con cargos a Ángela Dobrowolski, esposa del productor de televisión Josep Maria Mainat, y a Gabriel, su actual pareja, que fueron detenidos ayer por haber asaltado la segunda residencia en Canet de Mar del exmiembro de La Trinca. El togado ha tomado esta decisión porque ninguna acusación ha pedido medida cautelar alguna.

Dobrowolski y Gabriel están acusados de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa. La policía local de Canet fue quien recibió el aviso de unos vecinos sobre la intromisión en la vivienda. Las cámaras de seguridad de la casa captaron como los arrestados entraban en ella.

El abogado de Dobrowolski, Mario Gasch, ha asegurado este miércoles que su clienta entró en la vivienda porque pensaba que podía usarla, como había hecho "durante 12 años" de matrimonio. Sobre la circunstancia de que accediera por la terraza, ha admitido que la mujer "no tenía las llaves". "De hecho la encontraron durmiendo. El que va a robar no se queda durmiendo. ¿Cuántos ocupas hay y no los sacan?", ha subrayado.

TERCERA DETENCIÓN

La detención de este martes es la tercera de Dobrowolski en los últimos meses: la primera, en agosto, fue por presuntamente intentar asesinar al productor inyectándole insulina mientras dormía y la segunda, en septiembre, por cobrar supuestamente unos cheques de su esposo que había falsificado con su firma.

Desde el pasado 15 de octubre, en que declaró como investigada ante el juez que investiga el supuesto intento de asesinato, la mujer de Mainat tiene prohibido acercarse a su todavía esposo (están tramitando el divorcio) y de los dos hijos que tiene en común. También su acompañante fue detenido el pasado 2 de octubre, después de un enfrentamiento a gritos ante las cámaras de televisión, en la puerta del domicilio de Mainat en Barcelona, con una mujer que decía ser su exnovia y que explicó a los medios que Gabriel era un 'escort' contratado por Dobrowolski. Este hombre quedó en libertad a los dos días, acusado de un delito de maltrato.