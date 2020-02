El juez desactiva una prueba clave en el crimen de la Guarda Urbana

El magistrado que preside el juicio con jurado por el crimen de la Urbana desactivó este lunes una de las pruebas con la que contaban el fiscal y la acusación particular contra la guardia urbana Rosa Peral, a la que se le atribuye, junto con su compañero y amante, Albert López, el asesinato de su novio, el también policía municipal Pedro L. El togado vetó que se interrogara a Antonia, la actual pareja de Rubén, el exmarido de la mujer acusada, sobre lo que le había dicho una de las hijas de Rosa días después del suceso.

La niña explicó a su madrastra que había visto a su madre, Rosa, y a Pedro discutiendo (él agarrándole del cuello a ella) en el piso superior de la casa donde residían la acusada, como la víctima bajó por las escaleras como «medio drogado como un robot» y cómo observó que su madre tenía manchas de sangre. Esta escena fue relatada por Antonia a los Mossos y figura en la causa.

Esta versión, por decisión del juez, no podrá ser tenida en cuenta por el jurado popular. Los motivos son dos: Antonia no es un testigo directo, sino de referencia, y el tutor legal asignado en su día a la menor se acogió a la dispensa de que la niña no declarara en contra de su madre.

Ante el impedimento de que la testigo pudiera explicar de palabra lo que la niña le había contado, el abogado de la familia de la víctima, Juan Carlos Zayas, intentó reconducir la situación. El letrado pidió a la madrastra de la menor que reprodujera los gestos que la pequeña le hizo sobre lo ocurrido en la noche del crimen, el 1 de mayo del 2017. Antonia, que declaró por videoconferencia desde una sala contigua, se levantó de la silla e imitó a la menor, llevándose las manos al cuello (hipotéticamente lo que Pedro hizo a Rosa) para después representar como la víctima bajaba por una escalera. Cuando pretendió dar explicaciones, el magistrado la frenó. La mímica también le sirvió para escenificar que la niña le había dicho que su madre se tocó la cara para limpiárse. Cuando Antonia soltó que la mancha era de «sangre», el juez se dirigió al jurado para advertirles de que no podía tener en cuenta esta afirmación.

Ante esta sorprendente y surrealista declaración de Antonia, el padre de Rosa Peral, Francisco Peral Fernández, intentó proteger a su hija. Durante su interrogatorio en el juicio, admitió que declaró ante la policía tras el crimen que el 2 de mayo del 2017 había visto a Pedro, cuando este ya estaba muerto.