El juez procesa a Willy Toledo por insultar a Dios y a la Virgen María

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

No entiendo como pueden llevar una caga al juzgado y menos procesarla, yo cuando cago tiro de la cadena, no me la llevo al juzgado en una bolsa. Joder, esta caga se alimenta comierdo mierdas en venezuela, se le ve en la cara que es un caga. DEJEMOS LAS MIERDAS EN EL WATER