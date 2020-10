El juez prohíbe a la mujer de Mainat acercarse al productor y a sus hijos

El juez ha prohibido a Ángela Dobrowolski acercarse a su marido, el productor de televisión, Josep Maria Mainat, y a sus dos hijos pequeños, atendiendo así la petición de orden de alejamiento que había presentado el fundador de La Trinca y Gestmusic. Concretamente, el magistrado ha acordado una orden de alejamiento de 1.ooo metros, obliga a la mujer de a comparecer cada 15 días en los juzgados y le ha retirado el pasaporte. Un dato relevante en las pesquisas es que la imputada se reenvió a su correo las comunicaciones que Mainat tenía con su abogado matrimonialista sobre el divorcio, así como documentos sobre el mismo.

El magistrado ha rechazado en cambio ordenar el ingreso en prisión de la mujer de Mainat, acusada de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa , algo que le habían solicitado tanto la fiscalía en la vista judicial que ha tenido lugar este domingo. El togado considera que no existe riesgo de fuga, en contra del criterio de la acusación pública, y, por lo tanto, Dobrowolski seguirá por tanto en libertad con cargos. La acusación particular, ejercida por la abogada Olga Tubau, solo pidió la orden de alejamiento. Al salir de la Ciutat de la Justícia, el ex de la Trinca ha asegurado que está satisfecho de que el juez no encarcele a su esposa (todavía están en proceso de divorico) porque es la madre de sus hijos.

Esta ha sido la primera vez que Mainat ofrece ante el juez su versión sobre lo sucedido. El juez, además, había citado para este mismo domingo, pero después, a la acusada. La pareja está en proceso de divorcio. Para otro día se han dejado los interrogatorios de los médicos y los trabajadores de la ambulancia que atendieron a la víctima cuando sufrió un coma hipoglucémico por una supuesta inyección de insulina suministrada por su mujer.

El productor de televisión Josep Maria Mainat (73 años) y su todavía mujer Ángela Dobrowolski (37 años) se conocieron en Barcelona, se casaron y en el 2012 fueron padres de una niña y de un niño en el 2016. El exmiembro de La Trinca tenía ya tres hijos, uno de su primer matrimonio con la actriz Rosa Maria Sardà y dos más con otra mujer con quien Maninat uno de los fundadores de la poderosa productora Gestmusic mantuvo una relación que precedió a la actual con Dobrowolski, mujer de origen alemán, de la que preveía divorciarse a raíz de una profunda crisis de pareja. En el reparto de bienes que planeaba en su herencia, sus cinco hijos estaban presentes pero no así Dobrowolski, que lo averiguó y, según los investigadores, presuntamente intentó acabar con su vida inyectádole insulina mientras dormía, la noche del pasado 22 de junio, y evitar así ser excluida de la multimillonaria herencia.

Fuentes jurídicas han explicado a EL PERIÓDICO que Mainat ha relatado este domingo al juez lo mismo que hizo ante los Mossos d'Esquadra. Es decir, que en enero la relación con Dobrowolski se deterioró, hasta tal punto que le informó que quería divorciarse. Ese 22 de junio por la noche, la mujer fue a casa del productor para cenar. La pareja tuvo una fuerte discusión. Ella se puso histérica e intentó calmarla. Cuando lo logró, el excantante se fue a dormir. Antes su mujer le inyectó dos medicamentos habituales y ya con el sueño profundo, le pinchó otras dos veces dos sustancias. La acusada niega que fuera insulina, como sospechan los investigadores. Lo cierto es que al poco rato, Mainat entró en coma por una hipogluencia. El el ex de la Trinca ha recordado ante el juez que tras ello tuvo momentos y de lucidez, pero también "agujeros" de memoria, y que él tuvo una "asociación de ideas" para pensar que su esposa había querido matarle. Por ello, ha expresado que espera que la investigación judicial le despeje sus dudas.

"Ha sido ella, ha querido matarme"

Fue la propia Dobrowolski la que llamó a la ambulancia para alertar de lo estado de su esposo quien, cuando ya estaba tendido en la camilla esperando su traslado al hospital, llamó a la niñera de sus hijos para revelarle: "Ha sido ella, ha querido matarme". En el hospital donde fue trasladado el productor le estabilizaron. La mujer fue detenida a finales de julio y el 1 de agosto, tras tomarle declaración, el juez de guarda le dejó en libertad. Después, el 21 de septiembre, la imputada volvió a ser detenida otra vez el 21 de septiembre acusada de cobrar dos cheques de un talonario en blanco sustraído a su marido -de 2.900 y 1.200 euros-, falsificando la firma de este.

Además de esta investigación por intento de asesinato, el productor televisivo y su esposa tienen otras causas abiertas en juzgados de violencia contra la mujer, a raíz de las denuncias cruzadas que ambos se interpusieron, acusándose mutuamente de agresión. En diciembre, Mainat y su todavía mujer tendrán que declarar por una de estas denuncias. Una de ellas es por su supuesto empujón que le propinó el productor de televisión a su esposa.