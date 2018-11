Juicio en la Audiencia Nacional contra el sindicato de trabajadoras sexuales

La fiscalía y las asociaciones feministas Plataforma 8 de Marzo de Sevilla y Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres han pedido ante la Audiencia Nacional que se anule el sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS porque pretende ser una vía para legalizar la prostitución por cuenta ajena. La sala de lo Social de la Audiencia Nacional celebró ayer una vista para analizar si se anulan los estatutos y se expulsa del registro al citado sindicato, como piden ambas entidades. Tanto las asociaciones como el Ministerio Público coincidieron en sus argumentos.

Ambas partes solicitaron la nulidad de los estatutos y la baja del sindicato del registro porque, según aseguraron, el objetivo de su constitución es legalizar la prostitución por cuenta ajena y establecer un marco legal para el proxenetismo. «Se pretende utilizar esta vía para que se legalice la prostitución», afirmó el fiscal Benito Ejido. «La pretensión real del sindicato es crear un marco para los contratos de trabajo de prostitución por cuenta ajena y un marco legal al proxenetismo. (...) Aquí se trata de legalizar un sindicato para dar cobertura legal al proxenetismo, no para defender los derechos de las trabajadoras», advirtió la abogada de las asociaciones Charo Carracedo.

ORDENAMIENTO JURÍDICO / Las demandantes subrayaron que los estatutos del sindicato persiguen la normalización del uso sexual de las personas y colisionan frontalmente con el ordenamiento jurídico. La ley no permite «ofertar a una persona para su uso sexual», recalcó Carracedo, y OTRAS tiene la «pretensión implícita» de «abrir la puerta al proxenetismo organizado como patronal».

El fiscal recordó que el Código Penal sanciona el proxenetismo, prohíbe que alguien saque provecho a través de la explotación de una persona, de la prostitución ajena y que establece que la validez de un contrato requiere que su objeto y su causa no sean ilícitas, algo que no ocurre en la prostitución por cuenta ajena. Tanto la fiscalía como las demandantes apuntaron que la prostitución no puede ser objeto de una relación laboral y, por tanto, no puede constituirse un sindicato para que haya interacción entre trabajadores y empresarios.