La Junta confía en que Greta Thunberg pueda descubrir que Extremadura es "punta de lanza" en energías limpias

La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha confiado en que la activista Greta Thunberg pueda descubrir en la Cumbre del Clima, que se celebra estos días en Madrid, que Extremadura es "punta de lanza" en energías limpias.

"Greta no sabe quién soy yo ni quién es usted, a lo mejor ahora ya identifica a Extremadura y espero que en la Cumbre descubra también que es una región que está allí por derecho propio, que es punta de lanza de las energías limpias, que apuesta por la eficiencia energética y que incentiva la compra de vehículos eléctricos", ha aseverado.

García ha realizado estas declaraciones en respuesta a una pregunta formulada en el pleno de este jueves por la portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, por la valoración que hacía la Junta de que a Thunberg le sea "más fácil cruzar el Atlántico que atravesar Extremadura con un medio de transporte ecológico".

De esta forma, la consejera ha resaltado que le sorprende que De Miguel se "esconda detrás" de la activista adolescente sueca, además de "poco ético" que la "utilice" como si "fuera su portavoz".

Por ello, ha recomendado a Irene de Miguel que "salga fuera" y se dé "una vuelta" por la Cumbre del Clima para comprobar que, en materia de renovables, Extremadura está "muy lejos de estar en la cola" y que es una de las pocas comunidades que está elaborando un plan de energía y clima, además de ser la cuarta comunidad en el indicador global de electromovilidad.

"En Extremadura disponemos de medios de transporte no contaminante, pero resulta evidente que lo que no sirva para atacar al gobierno a usted no le interesa", ha aseverado.