Kike Royo ensalza el «corazón y el orgullo» que puso el Badajoz

Kike Royo volvió a ser el héroe del Badajoz. El extraordinario guardameta riojano lo paró prácticamente todo, mantuvo a su equipo con el empate pese a jugar en inferioridad durante una hora y detuvo tres penaltis en la tanda, aunque en realidad se quedaron en dos ya que el árbitro hizo repetir el lanzamiento de Guruzeta cuando Kike tenía un pie en la línea y su posición era correcta al detener el lanzamiento.

Pero ni un futbolista de Primera llamado a liderar al Athletic de Bilbao en la próxima década como Oihan Sancet, ni tan siquiera un ‘santo’ como San Bartolomé pudieron con ‘San Kike Royo’. El sorteo será a las 13.00 horas de este lunes y el Badajoz evita en semifinales a los dos campeones eliminados ya que el sábado pasaron dos cuartos clasificados que se medirán a ellos. Las semifinales serán el jueves 23 y si ganan, disputarán la final el domingo 26.

¿Qué siente Kike Royo tras la gesta? «Una satisfacción tremenda porque el equipo hizo un derroche y un desgaste físico descomunal que se vio recompensado», declara el meta para añadir que desde el minuto 1 fueron a por el partido, «por circunstancias externas que no podemos controlar, el árbitro decidió dejarnos con diez y todo lo que pitaba era a favor del otro equipo. Pero tiramos de garra y orgullo y pasamos. El árbitro quiso ser protagonista también en la tanda de penaltis, se equivocó y si ese error hubiera supuesto que el Athletic B pasase de ronda imagínate cómo hubiéramos reaccionado. Teníamos mucha impotencia porque no se les puede decir nada pero muy contentos por pasar.

De la tanda, desvela el meta que habían estudiado los lanzamientos de Sancet, Guruzeta y Morcillo porque habían tirado penaltis este año «y los otros fueron intuición. Estoy contento por ayudar al equipo y me quedo con la reacción del equipo por intentar ascender».

Destaca el trabajo del preparador de porteros, Mario Bazán, que había estudiado los lanzamientos «y cuando empezó la segunda parte de la prórroga le dije que se buscase la vida por intentar saber si alguno de ellos había lanzado más penaltis».

El meta hizo un gran partido manteniendo al equipo sin encajar un gol jugando una hora en inferioridad numérica. «Cuando expulsaron a Iván Casado vi que era el minuto 64 y pensé que había que intentar el partido largo. Es un filial muy correoso que le gusta tener el dominio del partido, hicimos dos líneas de cuatro perfectas y sólo tuvieron una ocasión. Eso demuestra el hambre, orgullo y corazón por llevar al equipo donde merece. Lo celebramos como si hubiésemos ascendido, nos quedan dos pasos pero tiramos de corazón para pasar a siguiente ronda».

El equipo se crece ante la adversidad, “está hecho para este tipo de partidos, se vio en la Copa, ante el UCAM en la liga y físicamente estamos muy bien y hay que estar orgullosos de todos”. El gol del Bilbao Athletic fue también un error arbitral, apunta. «Fue un despeje de Pablo Vázquez que golpea en el delantero de ellos. Es saque de puerta pero pita córner, nos pilla desajustados, lo sacan rápido y el remate fue rápido y le pega al jugador con la cabeza o la rodilla. Pero nos recuperamos y después hubo un penalti a Dani muy claro y estuvimos muy bien en líneas generales».

Y en la celebración, los jugadores se acordaron de la afición pacense con los cánticos «Badajoz te quiero, te vengo a ver ascender». Kike Royo explica que «es una pena que no pudieran apoyarnos y qué menos que dedicarles unas canciones que nos cantan los domingos en el Nuevo Vivero. Fue una liberación tremenda porque el año pasado tuvimos una experiencia mala en el play-off y el fútbol nos devolverá lo que nos quitó».

Ahora el objetivo es recuperarse, «nos quedan dos partidos, pensar en el del jueves y el rival nos da igual. Para ascender tienes que ganar al que toque, es a un partido y todos tenemos las mismas ventajas e inconvenientes y son finales. Como se dice no se juegan sino se ganan y es lo que hay que hacer el jueves».

Por último, recordó que los mensajes más especiales fueron los de la familia. «Llegué al hotel a las dos de la mañana y con los mensajes que más te quedas son las personas que viven conmigo en el día a día, mi mujer y el vídeo que me hicieron mis dos hijos con mi sobrino. Fue muy especial, es una pena que no puedan estar conmigo pero desde San Sebastián me dieron fuerzas y también de toda la gente que salió a celebrarlo por las calles de Badajoz. Fue impresionante y eso nos llena de orgullo y satisfacción».