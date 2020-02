«La excursión continúa con plena normalidad»

Con normalidad pero también con precaución. Así están viviendo varios grupos de alumnos extremeños su viaje por la capital italiana. La expansión del nuevo coronavirus (covid-19) por el país ha coincidido con excursiones programadas por al menos cinco institutos de Cáceres, Badajoz, Alcántara, Montánchez...

«Estamos en continuo contacto con ellos y están todos bien. Hoy (por ayer) se han ido a Florencia y el viaje está transcurriendo con normalidad, no tienen controles ni restricciones para moverse o entrar en los museos, así que de momento todo está tranquilo. Aunque es cierto que sí hay algo de preocupación, sobre todo aquí en algunos padres, pero se mantienen los planes iniciales porque no está pasando nada. El virus puede llegar a Extremadura pero nadie sabe por dónde y lo más sensato es actuar con normalidad mientras no esté ocurriendo nada ni haya órdenes que cumplir», cuenta el jefe de estudios del IES San Pedro de Alcántara, de la localidad cacereña de Alcántara. Este grupo, formado por unos 30 alumnos alcantarinos y dos profesores, está compartiendo excursión con otros centros educativos de Cáceres y la experiencia está siendo la misma de momento.

Desde el pasado viernes

La mayoría de las excursiones comenzaron el pasado viernes, cuando la alerta por el norte de Italia todavía no estaba extendida, pero los estudiantes ya iban provistos de mascarillas por pura precaución. «En Roma, por ejemplo, dicen que nadie lleva mascarilla por la calle y tampoco hay órdenes al respecto», cuenta. El plan es comenzar hoy el regreso a Extremadura y lo harán en barco hasta Barcelona, como estaba previsto.

Quien sí ha variado ligeramente la ruta inicial ha sido el grupo de estudiantes del IES San Roque de Badajoz. «Tenían previsto visitar Roma, Florencia y Venecia y el mismo día que salieron se decidió anular la visita a Venecia por precaución. Por lo tanto, se quedan un día más en Roma y Florencia y está transcurriendo todo con normalidad», explica el director del centro pacense.

Reconoce que se han planteado la posibilidad de adelantar la vuelta de los 43 alumnos y tres docentes a Extremadura, prevista para este viernes, «pero consultados los padres se ha decidido que no porque no hay motivos para hacerlo. No está habiendo ningún problema», aseguran.