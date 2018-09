'La manada' también será juzgada por abuso sexual en Pozoblanco

Cuatro de los miembros de 'La Manada' serán juzgados por abusos sexuales que presuntamente cometieron en Pozoblanco (Córdoba) en mayo del 2016, dos meses antes de los Sanfermines en que cinco integrantes de este grupo agredieron sexualmente a una joven. La jueza que instruye el caso también ha procesado a los cuatro individuos por un delito contra la intimidad y un caso de "maltrato", aunque este último únicamente al guardia civil del grupo, Antonio Manuel Guerrero, según ha adelantado el programa 'Espejo Público' de Antena 3.

El caso de Pozoblanco está considerado como el primer ataque cometido por 'La manada' contra una mujer del que se tiene constancia. En aquella ocasión, dichos sujetos grabaron en vídeo imágenes en las que aparece alguno de ellos manoseando a una chica de 21 años y también hay alguno que la besa.

Los agresores sexuales ya condenados por el caso de los Sanfermines se jactaron de aquellas imágenes e incluso las compartieron en dos grupos de Whatsapp. No obstante, dado que en aquella agresión no hubo penetración como sí la hubo dos meses despúes en Pamplona, los acusados se enfrentan a un delito más leve que puede ser castigado con hasta tres años de cárcel.



Imagen que difundieron los miembros de 'La manada'.

La supuesta víctima de este primer ataque de 'La manada' afirmó a los investigadores que "tonteó" con un joven sevillano y que hacia las siete de la mañana este le ofreció llevarla en coche hasta su pueblo. A partir de ahí, no recuerda qué sucedió. Asegura que se subió de copiloto en el coche en el que solo estaba el conductor, Alfonso Cabezuelo, el militar de 'La manada', pero que cuando se despertó ella estaba desnuda en la parte de atrás. "Entonces, él me pidió que le hiciera una felación y yo me negué. Me golpeó en la cara un par de veces y luego en el brazo. Me empujó y me echó del coche mientras me gritaba: puta", denunció la joven.