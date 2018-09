La manada también será juzgada por abuso sexual en Pozoblanco

Los miembros de ‘La manada’ volverán a enfrentarse a un tribunal por un supuesto abuso cometido dos meses antes de que en julio del 2016 agredieran sexualmente a una joven en los Sanfermines y que les valió una condena de nueve años de cárcel. Una jueza de Pozoblanco (Córdoba) ha procesado a cuatro por los delitos de abuso sexual, maltrato y contra la intimidad por grabar y difundir los tocamientos a los que sometieron a una joven de 21 años en estado de semiinconsciencia en el interior de un coche.

Los cuatro implicados en este caso son José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero, todos ellos en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros desde el pasado 26 de junio a la espera de que se resuelvan los recursos contra el fallo de la Audiencia de Pamplona. El quinto miembro de ‘La manada’ condenado, Ángel Boza, no estuvo en Pozoblanco, en lo que se considera el primer ataque del grupo del que se tiene constancia. Boza permanece en estos momentos en prisión preventiva tras el robo de unas gafas y la posterior agresión a los vigilantes de seguridad que trataron de interceptarle.

HASTA 3 AÑOS DE CÁRCEL / Fuentes judiciales confirmaron que la jueza de Pozoblanco atribuye a los implicados un delito de abuso sexual y otro contra la intimidad, ya que la víctima en ningún momento consintió la grabación y ni la posterior difusión en los chats de ‘La manada’ de las imágenes con los tocamientos, según confirmó en sede judicial. Asimismo, atribuye al exmilitar de la UME Alfonso Jesús Cabezuelo un tercer delito de maltrato porque agredió a la joven cuando esta se negó a practicarle una felación. Al no haberse producido penetración ni apreciarse violencia o intimidación, la pena a la que se enfrentan por el delito de abusos sexuales es la más leve de las que contempla el Código Penal para estos tipos: entre uno y tres años de cárcel.

La jueza considera probado que la joven coincidió con los acusados en las fiestas de Torrecampo (Córdoba) y estos se ofrecieron a llevarla de vuelta a Pozoblanco, donde Cabezuelo estaba destinado entonces. El exguardia civil Guerrero conducía, y Prenda iba de copiloto, por lo que la joven se sentó detrás entre Cabezuelo y Escudero. Según la jueza, la chica estaba en estado de «profunda inconsciencia», por lo que no reaccionó a los tocamientos y los besos que, entre risas del grupo, realizaron los dos jóvenes en la parte de atrás mientras El Prenda grabó con el móvil de Guerrero, que en algún momento presume de ir conduciendo y manoseando a la víctima.

Al llegar a Pozoblanco, la joven se despertó en el asiento trasero y con las medias y la ropa rasgadas y a solas con el exmilitar, que le pidió que le hiciese una felación. Ante la negativa de ella, él le golpeó en la cara y los brazos y la echó del coche entre insultos. La chica reconoció que no recordaba mucho de lo ocurrido por lo que, aunque se lo comentó a unos amigos y presentaba moratones, no se atrevió a denunciar.

La agresión de Pozoblanco fue descubierta dos meses después por el juez de Pamplona que instruía el caso de los Sanfermines. La revisión de los móviles de los acusados se saldó con el hallazgo de un vídeo de 46 segundos de duración y otro de 27 segundos compartidos en un chat denominado ‘La manada’, en el que había comentarios sobre la «bella durmiente» y el posible uso de sustancias para anular su voluntad, por lo que el juez mandó a la policía que localizara a la supuesta víctima, quien al conocer la existencia del vídeo dio paso a la nueva investigación.

Los miembros de ‘La manada’ se acogieron a su derecho a no declarar, y sus defensas han exigido la nulidad de la causa al haberse obtenido la prueba de cargo de manera ilegal, ya que nunca cedieron los móviles para una revisión que no fuera la de los hechos de julio del 2016 y las imágenes no debieron incorporarse al procedimiento sin autorización al venir de otras diligencias. Asimismo, llegaron a cuestionar la competencia de la policía para poner el caso en conocimiento de la víctima, haciendo hincapié en las, a su juicio, contradicciones de la víctima.