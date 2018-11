Lágrimas en un Congreso que deja atrás los insultos y el escupitajo

Las lágrimas han asomado en más de uno de los rostros de los políticos, ciclistas y víctimas de accidentes de tráfico que han asistido durante la ratificación por parte el pleno del Congreso de la reforma del Código Penal que endurece el castigo para los culpables de siniestros con fallecidos y vuelve a considerar delito las infracciones de tráfico que causen lesiones.

En la tribuna, los responsable de las campaña #PorUnaLeyJusta, entre ellos el excampeón Perico Delgado, han seguido con satisfacción el curso del debate en el que el diputado del PSOE, Pablo Bellido, ha destacado el papel clave del presidente Pedro Sánchez, sensibilizado desde el primer momento, para que evolucionara la posición del partido socialista.

La reforma ha salido adelante por 230 votos a favor y 74 en contra, los de Unidos Podemos, formación partidaria de optar por la vía civil antes que la penal para resarcir a las víctimas. ERC, que votó en contra en la comisión de Justicia que dio la primera luz verde el pasado martes a la reforma, en el pleno lo ha hecho a favor.

Entendimiento frente a insultos

Bellido también ha destacado que el trabajo de los diputados demuestra que podemos entendernos, en contraste con los días de enfrentamientos, donde los protagonistas han sido los insultos y escupitajos.

La principal protagonista no ha estado presente en la tribuna. Anna González, la viuda de un ciclista fallecido al ser arrollado por un camión, el alma de #PorUnaLeyJusta, no ha podido asistir porque su empresa ya no podía darle más días libres. Pero ha estado omnipresente en todos los discursos. Gracias a ella la víctimas de tráfico ya no estarán desprotegidas, es la frase que resume todas las referencias.

En un gesto inusual, la parlamentaria de Ciudadanos, Irene Rivera ha agradecido también el apoyo a los medios que, como EL PERIÓDICO, han informado de la campaña desde el primer momento.

Frotarse los ojos

Perico Delgado no solo estaba contento. Tenía que frotarse los ojos. Aún no me lo creo. Lo hemos logrado, ha destacado. Aún sale a las carreteras todos los días y quizás los conductores tomarán más precauciones cuando lo adelanten tras la entrada en vigor de las duras penas.

Será probablemente hacia la Navidad, después de que el Senado ratifique la reforma. La Cámara Alta es el último pequeño obstáculo que no parece muy difícil de superar. El PP, que ha votado a favor, detenta allí la mayoría absoluta.

A partir de entonces las infracciones de tráfico con resultado de lesiones serán consideradas delito, el homicidio imprudente de más de una persona será penado con hasta nueve años de cárcel y el abandono de la víctima en el lugar del accidente con cuatro años.