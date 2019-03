El lápiz que imaginó a Buñuel Fermín Solís

En la historia del cine hay películas malditas y la que rodó Luis Buñuel en Extremadura entra dentro de esa lista negra. Como si arrastrara la mayor blasfemia, Tierra sin pan se convirtió durante décadas en tabú del abandono y la pobreza de la región. Su función no era otra que reprochar a las autoridades de la época un atraso al que había que poner fin pero no se entendió así. El rodaje en Las Hurdes se vivió como un atentado y el país entero se encargó de defenestrar al autor por su visión cruda y polémica del norte extremeño. Tanto fue así que a los pocos días de su estreno se prohibió por la mala imagen que proyectaba de la pueril marca España. Incluso en Francia también fue retirada a los pocos días. Paradójicamente, mientras unos se han empeñado en menospreciar la figura de Buñuel en Extremadura, su fama ha ido calando por otro lado. El dibujante Fermín Solís (Cáceres, 1972) se ha encargado de dibujarla. O de desdibujarla. Según se mire. El cacereño imaginó hace diez años en sus viñetas los entresijos de aquel rodaje en Buñuel y el laberinto de las tortugas y ahora esos trazos han tomado vida y se han estrenado en el Festival de Málaga como uno de los proyectos más prometedores del cine de animación de este año.

Apenas imaginaba en su momento que ese trabajo, «uno más», pueda servir para cerrar heridas que siguen abiertas igual que apenas imaginaba hace años que pudiera presumir de dedicarse al dibujo como profesión. Raro es porque imaginación no le falta y literalmente, Fermín nació con un lápiz bajo el brazo. Cuando era pequeño dibujaba en todas partes y ahora sigue haciendo lo mismo con la diferencia de que sus viñetas han recorrido el mundo. Su estudio es minúsculo pero está perfectamente alineado. Estanterías plagadas de cómics, millares, una colección de figuras de Bob Esponja en el altillo, un muestrario de guitarras ---su otra gran pasión--, un recuerdo el muro de Berlín de la Expo del 92 sobre el radiador de la pared y unos trazos de un boceto en una tableta gráfica decoran el nido desde el que nacen todos sus sus personajes. En la pared cuelgan varias ilustraciones suyas en gouache, la de Los Ramones es la más cotizada. Se expuso en Nueva York y ha recibido varias ofertas que ha rechazado de momento. Difícil es poner precio al arte. Y al de uno mismo menos.

Fermín no es hombre de portadas, dice que el photocall de los festivales se le queda grande. Se yergue sobre una apariencia tímida, apocada que apenas deja ver que dentro residen tantas historias como pueda imaginar. Nació en madroñera pero al año se traslado a la capital. Otro catovi. Su infancia transcurrió entre las broncas de los profesores porque sus libros lucían decorados con notas a pie de página. Aunque sus manos fluían solas desde siempre, no sabe muy bien cómo acabó dedicando su vida a la ilustración. Se presentó a las pruebas de la escuela de Bellas Artes pero no pasó la criba. Así que estudió Magisterio. No había más aspiración que el título. Curiosamente en esa época decidió coquetear con la música y con el cine y llegó a grabar algunos cortometrajes que conserva en Super8. Aunque intentó renegar durante años, regresó al redil del dibujo. No puede evitarlo. Él asegura que «las historias surgen solas».En esa época abrió la mítica librería de cómic Plan B en un local que ahora es una peluquería. No conserva un grato recuerdo porque lo que él quería era «dibujar.» Su primer cómic se lo publicó Subterfuge, la reconocida discográfica por excelencia. De esa etapa recuerda a nombres como el director de cine Koldo Serra. Años más tarde se hizo un hueco en el mundillo con el premio del Salón del Cómic de Barcelona, el Goya de la ilustración.

Desde entonces su viñetas han dado la vuelta al globo y este año vuelven a hacerlo después de que Manuel Cristóbal, el productor de Arrugas se fijara en su novela gráfica. «Dijo que era la historia que estaba esperando». La película se ha producido en The Glow Animation Studio de Almendralejo con ilustradores extremeños. Recorrerá los cines pero de momento ya está respaldada por aplausos de la crítica y el público. Fermín espera que este trabajo sea el «capítulo final» a la polémica con Buñuel. Al cacereño le quedan demasiados capítulos todavía.