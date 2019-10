Ledvolution lanza una nueva gama de tótems táctiles, no te los pierdas

Si nos ponemos a analizar cuánto han cambiado los hábitos de consumo de las personas, notaremos que la mayoría evita perder el tiempo en una fila para buscar información que quizás no vaya a conseguir, no le satisfaga por completo o sea algo tan sencillo que no se corresponde con el tiempo de espera.

Esto sería solo un pequeño ejemplo que consideramos oportuno enseñar, ya que justo quienes necesitan obtener información de manera oportuna y valoran mucho su tiempo, han conseguido un aliado muy valioso en este elemento interactivo conocido como tótem.

¿Qué es un tótem interactivo?



Un tótem interactivo es un elemento cuya función radica en presentar información al usuario de una forma interactiva, por lo tanto su funcionamiento es bidireccional, ya que emite respuestas y también las solicita por parte del cliente.

Existen diferentes tipos de tótems y cada vez incluyen más funciones en beneficio de las personas.

Para ofrecer un servicio de calidad y oportuno a los clientes, un tótem puede solicitar datos, respuestas específicas e información que está en capacidad de atender, generando así las respuestas pertinentes, tal y como lo hacen la nueva gama de tótems táctiles de Ledvolution.

Estos tótems suelen ser unas pantallas que se instalan en posición vertical, de cuerpo entero y se utilizan mayormente para ofrecer información de carácter general o de interés del público en función al servicio que proporciona el establecimiento comercial o público que se visita.

¿En qué lugares es propicio instalar un tótem interactivo?



Lo recomendable es colocarlo en un espacio abierto, donde no solo llame la atención de quienes circulan a su alrededor, sino que cumpla la función de informar a la mayor cantidad de personas posible.

Un lugar que puede cumplir sin duda alguna con estas características sería un centro comercial, donde un tótem interactivo puede ofrecer información respecto a tu ubicación actual, donde encontrar una tienda o local en específico y hasta un menú de opciones debidamente categorizadas para facilitar la búsqueda.

Siempre que la información que necesitan tus clientes no sea de carácter confidencial, un tótem interactivo es lo que necesitas para ofrecer la ayuda necesaria en el momento que lo solicite una persona, sin largas filas o tiempo de espera.

Lo mejor de todo es que es posible instalarlos en espacios interiores y exteriores, con lo cual atraer la atención de tu empresa, local, negocio, etc., no será un problema cuando echas mano de este tipo de recurso informativo- publicitario.

¿Por qué instalar un tótem interactivo?



Sin duda alguna estos suponen una potente herramienta publicitaria para cualquier negocio.

En primer lugar porque son personalizables y por tanto puedes hacerlos tan atractivos como te sea posible utilizando imágenes, logos, productos, colores y todo lo que esté vinculado a tu empresa.

Es muy fácil llamar la atención hacia tu comercio mediante un tótem, así que aprovecha esto para dar a conocer al público tus productos, ofertas, promociones, próximos lanzamientos y también tu publicidad.

Con todo esto tus ventas van a crecer, lo mismo que el interés en lo que ofreces será cada vez mayor. De igual forma la afluencia de clientes va a ir aumentando y con eso la posibilidad de que tus productos sean más conocidos y más adquiridos.

Esta es la nueva gama de tótems táctiles que ha lanzado al mercado Ledvolution



Hay distintos tipos de tótems interactivos diseñados para ciertas funciones en específico, lo cual hace de este elemento mucho más útil para los usuarios y entre ellos es posible conseguir:

Tótem / Mupi para interior

El cual está pensado para Ayuntamientos y Administraciones públicas de ciudades inteligentes principalmente. El propósito fundamental es ofrecer al público todo tipo de información sobre su municipio y sin tiempos de espera.

Tótem / Mupi para exterior

Se caracterizan por su alto brillo, siendo ideales para ciudades inteligentes, además de contar con protección anti vandálica.

Tótem / Mupi para uso externo e interno en comercios

La personalización es los que va a representar la diferencia, ya que puede mostrar servicios, productos, marca, logo e imagen de tu empresa de formas muy creativas y fabulosas, atrayendo de esta manera a clientes y no clientes a tu local.

¿Qué hace a los tótems interactivos tan atractivos?



Las personas han cambiado mucho la forma en la que les gusta consumir los productos o servicios, ya lo decíamos en el principio de este artículo.

Para el público una herramienta que le evite perder el tiempo mientras le aporta datos de interés y sin pedir mucho a cambio es más que perfecta, y es aquí donde los tótems juegan un papel fundamental.

Si además están colocados en un lugar estratégico donde todos los que pasen por ese espacio los puedan mirar, cuentan con contenido muy llamativo y responden a las necesidades de las personas, sin duda alguna será ese impulso que estabas buscando para llevar a lo más alto a tu negocio o empresa.