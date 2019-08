Lenny Maughan, el 'runner' que convierte sus rutas en obras de arte

El corredor estadounidense Lenny Maughan lleva desde el 2015 haciendo ilustraciones con sus recorridos cada vez que sale a entrenar por las calles de San Francisco. Los dibujos del 'runner' artista quedan registrados en la aplicación Strava, donde ya ha colgado un total de 53 mapas. Cualquier otro corredor que esté aburrido de hacer siempre la misma ruta por la ciudad puede consultar en la web las que ha trazado Maughan con sus zancadas y así, por ejemplo, ponerse en forma siguiendo su ilustración más famosa, la del rostro de Frida Khalo, la cual consiguió el mes pasado tras varios intentos y tras recorrer casi 46 kilómetros en seis horas y ocho minutos. La fama de Maughan se disparó hace unos días cuando un amigo suyo publicó el trazado de la famosa pintora mexicana en la red social Reddit.

Pero su afición al 'running art' empezó hace cuatro años. Su primer dibujo 'maratoniano' se le ocurrió al morir el actor Leonard Nimoy, el famoso capitán Spock de 'Star Trek'. De ahí surgió el saludo vulcano con la palma de la mano extendida y separando los dedos anular y corazón formando un 'V'. Entre sus rutas también la nave 'Enterprise', el logo de Batman, un gato, un cócktel, la lengua de los Rolling Stones o hasta el perfil del estado de California.

A medida que las aplicaciones deportivas de seguimiento de rutas para atletas se fueron popularizando, a muchos 'runners' les dio por dibujar penes con sus carreras. Sin embargo Maughan "quería hacer algo diferente y original", ha explicado el corredor a 'The Guardian'.

Explica el 'runner' que "cuanto más grande sea la ruta más afinada quedará la forma". De ahí los más de 40 kilómetros que tiene el trazado de Frida Kahlo, su dibujo más detallista hasta la fecha. De pequeño siempre tenía un lápiz y un papel en la mano, o el famoso Etch a Sketch, aquella pantalla con dos ruedecillas con la que se creaban imágenes con una línea continua muy parecidas a los dibujos urbanos que ahora traza al correr. "Es una forma de hacer que las calles sean mías".

Para hacer su arte callejero, que abarca desde formas simples hasta corazones y tréboles, Maughan lo planea antes de salir con las zapatillas. "Tengo que planificarlos con mucha precisión y antelación", le ha contado a la revista 'Runner's World'. "Solo imagino formas de cosas aleatorias, inesperadas, intemporales, fácilmente reconocibles y a menudo cursis y extravagantes", explica. A menudo busca los patrones en un mapa de las calles y los dibuja con un rotulador. Normalmente un itinerario no le sale a la primera, necesita varias pruebas antes de lograrlo.

"No puedes ver las líneas dibujadas en el mapa hasta que acabas la carrera, por lo que es una sensación muy gratificante cuando acabas el trabajo y lo ves tal como lo imaginaste", relata.

En estos trazados artísticos su rendimiento en la carrera queda en segundo lugar, por detrás de la obra de arte.

Durante el año Maughan entrena para maratones y corre con un club local. Pero cuando se trata de un nuevo dibujo para Strava va por libre. No acepta solicitudes, trata de no ver lo que hacen otros corredores y ni siquiera les cuenta a sus amigos cuál será su próxima pieza. "Me ayuda a mantener la concentración y mantener la originalidad", dice.

Desde hace 20 años reside en San Francisco, su gran inspiración. "San Francisco es mi lienzo. Utilizo las calles como marco para lo que quiero hacer, encontrar formas y hacer que funcione. Algo así como los niños pequeños que miran las nubes", cuenta feliz.