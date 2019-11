El letrado de la manada quiere anular el vídeo de Pozoblanco

La defensa de los cuatro integrantes de la manada de Pamplona que el próximo lunes se enfrentarán a un nuevo juicio por abusos sexuales en Pozoblanco (Córdoba) tratará de anular en las cuestiones previas la principal prueba de cargo, el vídeo que los agentes de la Policía Foral de Navarra descubrieron en el móvil de uno de los inculpados al investigar la violación de los Sanfermines del 2016. Argumenta que no solo se hizo una investigación prospectiva, práctica rechazada por el Consejo General del Poder Judicial, sino que además el juzgado instructor remitió las imágenes a dos agentes de Córdoba para buscar a la nueva supuesta víctima y motivar así la denuncia.

La declaración del exmilitar Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, el exguardia civil Antonio Manuel Guerrero, José Ángel Prenda y Jesús Escudero está prevista para ese mismo día. El fiscal pide para ellos tres años de cárcel por un delito de abuso sexual y otros cuatro años por un delito contra la intimidad al haber difundido el vídeo sin consentimiento de la víctima.

BEBIDA O DROGADA / Según el relato de la fiscalía, la noche del 1 de mayo del 2016 los cuatro coincidieron con la joven en la feria de Torrecampo y, tras consumir diversas bebidas alcohólicas, al amanecer el exmilitar se ofreció a llevarla a Pozoblanco en su coche junto a sus compañeros. La joven «cayó en un estado de profunda inconsciencia», sin que se haya podido determinar si fue a causa del alcohol que ingirió o a la ingesta de alguna sustancia estupefaciente, hasta el punto de no recordar lo sucedido.

Lo sucedido en el coche solo se conoció a través de la grabación que el Prenda realizó con el móvil de Guerrero. «Con el concierto previo de todos ellos», y aprovechando que la joven se hallaba privada de sentido, «los acusados, con ánimo libidinoso, comenzaron a realizarle tocamientos de carácter sexual» sin «el conocimiento ni el consentimiento de la perjudicada», señaló el fiscal. Esas imágenes fueron enviadas además «con el ánimo de vejar y vulnerar su intimidad» a dos chats con otros amigos.

Al no recordar nada, la víctima no denunció. De hecho, no supo lo ocurrido hasta meses después, cuando las imágenes salieron a la luz en el curso de la investigación por la violación que La manada realizó en Pamplona. Los agentes dataron las imágenes, la víctima fue localizada y se le ofreció la posibilidad de denunciar, cosa que hizo alegando el «estrés postraumático» que le causó conocer la difusión de la grabación.

Ante las lagunas de la chica, el vídeo es por tanto la principal prueba incriminatoria contra La manada. Sin embargo, el abogado defensor insiste en que se obtuvo de forma «absolutamente irregular», por cuanto fue el propio Guerrero quien en Pamplona entregó voluntariamente su móvil para intentar demostrar que no hubo violación en los Sanfermines. Los agentes buscaron documentos más antiguos, localizando las imágenes de Córdoba.

alegación de la defensa / La defensa intentará que el tribunal se pronuncie sobre su admisión antes de continuar la vista. Y se aferra además a que tampoco la denuncia se obtuvo de forma correcta, ya que una vez encontraron «un posible hecho punible» lo remitieron al de Pamplona, que fue el que «en octubre habilitó a dos funcionarios para ir a buscar a la chica a Córdoba y obtener la denuncia». Una acción «mucho más grave» y que el letrado atribuye a un intento de armar la causa judicial navarra porque «no había nada en su contra», pese a que el Tribunal Supremo ya ha ratificado que en Pamplona hubo violación continuada.