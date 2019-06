El líder andaluz de Vox: «La relación más segura será la prostitución»

El líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, consideró ayer que la sentencia del Tribunal Supremo que condena a 15 años de presión a los integrantes de La manada por una violación continuada está «cargada de condicionantes mediáticos y políticos». Se puso así del lado del abogado defensor de los cinco condenados, Agustín Martínez, quien en la vista en el Supremo basó parte de su argumentación en que sus defendidos no han tenido un «juicio justo», puesto que la sociedad «dictó sentencia» y les consideró culpables al día siguiente de que se conociera la denuncia de la joven en los Sanfermines del 2016.

Según publicó Serrano en Twitter, magistrado en excedencia y uno de los integrantes de Vox más contrarios a ley contra la violencia de género, el Supremo no puede condenar «a un absuelto en primera instancia o empeorar su situación como consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados». Si bien, los cinco agresores no fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Navarra, sino condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual, una pena ratificada por el TSJ de esta comunidad. Además, el Supremo no revisa los hechos probados, como sí pretendía el abogado defensor, según su argumentación, sino que considera que el hecho de que cinco jóvenes conduzcan a una chica de 18 años a un espacio de reducidas dimensiones, dentro de un portal, sin que ella muestre consentimiento, y la penetren hasta en 10 ocasiones, supone un «auténtico escenario intimidatorio» y «vejatorio». Y precisamente la manifestación de intimidación o violencia es lo que permite a los jueces cambiar la calificación penal de abuso sexual por violación.

EN REDES SOCIALES / Serrano da a entender que la diferencia entre uno y otro delito ha dependido únicamente de la «apreciación» de los jueces. No contento con este hilo en Twitter, el líder de Vox en Andalucía se explayó en Facebook, donde consideró que la sentencia es «gravísima» porque «altera todas las garantías constitucionales». «Se nota que es una sentencia dictada por la turba feminista supremacista», dejó escrito.

En su opinión, a partir del fallo, «si una mujer dice sí pero en cualquier momento posterior dice no, inclusive días después, el denunciado será condenado a prisión por violación».

«Hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer, podría terminar con el impotente en prisión. Esto es gravísimo. Es un torpedo directo contra la heterosexualidad, contra las relaciones libres entre hombres y mujeres. Más liberticio progre. Nos encontramos ante la paradoja progre, en la cual la relación más segura entre un hombre y una mujer, será únicamente la prostitución. Desde ahora, la diferencia entre tener sexo gratis y pagando, es gratis te puede salir más caro», manifestó.

El partido se desvincula / Vox emitió una nota aclaratoria intentado desmarcarse de las palabras de Serrano: «La versión del partido en Andalucía sobre el asunto de la sentencia de La Manada es la que ha publicado Alejandro Hernández como portavoz de Vox Andalucía, así como la que aparece en las cuentas oficiales de Vox de manera que cualquier comentario o valoración realizada al margen de lo oficial es lógicamente a título personal de quien los suscriba».

Los cinco miembros de La Manada solo estarán unos días internados en la prisión Sevilla I, donde ingresaron el viernes tras ser trasladados desde la Jefatura Superior de Policía de la capital andaluza, ya que este penal está concebido únicamente para personas que tienen que cumplir condenas breves. Fuentes de Instituciones Penitenciarias han explicado que se barajan varias opciones a la hora de ser internados para cumplir la pena definitiva, dado que, por arraigo, podrían elegir el lugar donde estar internados y terminar en la cárcel Sevilla II de Morón de la Frontera (Sevilla) o en la Prisión Provincial de Huelva.

En Sevilla I ingresaron ayer tras ser recibidos por el director de la prisión, y dos de ellos, Antonio Jesús Cabezuelo y Antonio Manuel Guerrero, fueron derivados a un módulo para internos que son miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y los otros tres, José Ángel Prenda, Ángel Boza y Jesús Escudero, a zonas convencionales de la prisión.