Madrid proyecta un hospital permanente de 1.000 camas para epidemias

La Comunidad de Madrid construirá de cara al próximo otoño un hospital de mil camas para tratar las epidemias, ha adelantado la presidenta del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista con 'El Mundo' recogida por Europa Press.

"En otoño habremos levantado un hospital que tendrá mil camas que estarán siempre en funcionamiento, pero que se irán destinando a las epidemias que puedan ir viniendo, del covid o de la gripe, para que no se congestionen los hospitales", ha explicado a continuación.

Dicho hospital será "permanente" y no de emergencia, pues tendrá "mejor calidad". Todo ello a la vez que el hospital de campaña de Ifema se "apaga" y en verano se guardará el material empleado por si se necesita más adelante.

"La más precavida"

Para Díaz Ayuso, el rechazo del Gobierno central de pasar a la fase 1 de la desescalada es un "varapalo para la economía". "Creo que estábamos en condiciones de pasar", ha apuntado al respecto, para indicar después que ella ha sido "la más precavida con todos los pasos" y pone en valor que "Madrid ya no es la misma que en febrero".

A este respecto, ha defendido que "las residencias ya están controladas", hay "medidas de protección" y se van sabiendo "algunas cosas sobre el virus". Con todo ello aboga por pasar a la siguiente fase pues el virus estará entre uno y dos años vigente, lo que implica una "larga carrera sanitaria".

Y es que Isabel Díaz Ayuso entiende que para evitar contagios no se puede quedar toda la población en casa hasta diciembre y cree que "el Gobierno tiene que hacer un equilibrio entre la protección de los más vulnerables y la vida normal del motor económico de España". "El mayor hándicap que tiene Madrid es la densidad de población y eso no va a cambiar", ha precisado.

Si bien, ha dejado claro que "salvar vidas" ha sido la "obsesión" del Ejecutivo madrileño, que fue quien "despertó a España". "Sin mirar siquiera las consecuencias cerramos los colegios y pusimos el sistema sanitario a funcionar para triplicar camas", ha puesto en valor."Jamás he antepuesto los intereses económicos", ha lanzado.

"El momento de poner a los mejores"

Sobre el nombramiento del hasta hora director del Hospital de Ifema, Antonio Zapatero, como viceconsejero de Sanidad, Ayuso ha indicado que "es uno de los mejores intensivistas de España" y que "es el momento de poner a los mejores".

"Es una persona que ha demostrado desde Ifema que sabe lo que está haciendo", ha remachado.

Tras apuntar que ella solo ha sido crítica con el Gobierno central cuando el Gobierno central "no lo hacía bien", ha lamentado que Madrid haya estado "solo, infrafinanciado e infradotado de material". "No he estado respaldada jamás. Jamás se nos ha contestado a una carta", ha manifestado. Por contra, ha defendido que el Gobierno autonómico ha funcionado como un "equipo" pese a "discrepancias".

"Cuando unimos las tres competencias, Sanidad, Asuntos Sociales e Interior, vi tan claro que era tan bueno... solo era cuestión de tiempo", se ha referido a la pérdida de competencias del consejero Reyero para con las residencias.

"Invitado a menos personas"

Reconoce que en el acto de cierre del Hospital de Ifema deberían haber "invitado a menos personas" pero asegura el acto tenía sus marcas y sus "distancias de seguridad". "Yo no le podía decir a los sanitarios que han estado trabajando allí que se fueran", ha indicado a renglón seguido.

Ha contrapuesto la acción del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, quien "no ha hecho prácticamente nada", con la suya propia. "Puedo asegurar que yo he sido de los políticos que mejor he cumplido la cuarentena y que más transparencia he ofrecido sobre mi gestión", ha afirmado.

En lo que concierne al Gobierno de coalición en la autonomía, asegura Ayuso que por su parte no peligra, pues no cambia "las reglas a mitad de partido", ni se ha planteado adelantar elecciones.