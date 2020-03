Un madrileño de viaje en La Vera, séptimo caso de coronavirus en Extremadura

Un turista madrileño de visita este pasado fin de semana en Jarandilla de la Vera (Cáceres) se ha convertido en el séptimo caso de coronavirus confirmado en Extremadura, si bien el hombre se encuentra en aislamiento domiciliario en su casa de Madrid con síntomas leves. Según explicó ayer por la tarde el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, esta persona tenía antecedentes de riesgo (un familiar padece el virus) y realizó el viaje para participar en un encuentro con amigos de otras partes del país pese a que ya presentaba síntomas leves.

El hombre, cuya edad no se ha facilitado, llegó a entrar en un hotel de Jarandilla pero al encontrarse mal fue a un centro de salud del Área de Navalmoral de la Mata, donde se le practicaron las pruebas que finalmente dieron positivo. Pese a que no siguió las indicaciones sanitarias (llamar al 112, en lugar de personarse en el centro de salud), Vergeles aseguró que el caso «no es peligroso» porque esta persona no ha tenido contactos de proximidad en el municipio cacereño ni ha hecho «vida de ocio». Por tanto, reiteró, «no hay riesgo de contagio en Jarandilla de La Vera».

Una vez confirmado el positivo se estableció el protocolo de traslado a Madrid ese mismo día para que el hombre pudiera iniciar el aislamiento en su domicilio. Los amigos que lo acompañaban, ante los síntomas que presentaba y la posibilidad de que pudiera dar positivo, regresaron por sus propios medios a sus respectivos lugares de residencia, aunque todos han sido identificados y se ha notificado la situación a sus comunidades autónomas.

Según el consejero, en Extremadura se han hecho «todos los controles necesarios» y tanto el establecimiento donde se iba a alojar esta persona como los sanitarios que le han atendido han tenido «un comportamiento ejemplar». No obstante, advritió que «de nuestras actuaciones se derivan responsabilidades para la salud pública» y en ese sentido, consideró «de sentido común» que si se tiene un antecedente familiar que da positivo por coronavirus y uno mismo presenta síntomas, lo que se tiene que hacer es suspender el viaje porque se expone a la población a una situación «que podía haber sido peor». «No tendría que haber venido», reconoció finalmente.

El Ministerio de Sanidad adscribe este nuevo caso a Extremadura porque es aquí donde se ha detectado, pero el consejero quiso dejar claro que en estos momentos «no hay nadie con coronavirus en Jarandilla» y que el riesgo de contagio que tienen estos vecinos es el mismo que hay en cualquier otro punto de la región.

EN FASE DE CONTROL / A este respecto, quiso dar las gracias a todos los extremeños que están siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pues actualmente Extremadura es una de las autonomías en las que el virus se encuentra «en fase de control» con siete positivos (los seis de la semana anterior y el de Jarandilla), todos importados.

Sobre los seis casos que ya se conocían, Vergeles ha detallado que el paciente del Área de Salud de Coria ha finalizado el aislamiento domiciliario tras un doble análisis positivo y que se espera que en las próximas horas lo hagan el varón de 28 años del área de Cáceres y el chico de 19 de Llerena-Zafra. Estos últimos cuentan con un primer análisis negativo y están pendientes de la segunda prueba, que previsiblemente también será negativa.

Por su parte, las dos chicas de 20 y 21 años del Área de Badajoz que volvieron de Italia con síntomas y el docente de 58 años de Fuente de Cantos siguen en aislamiento domiciliario con sintomatología leve (el docente aún no cumple los requisitos para repetir la prueba). Previsiblemente, serán los tres casos que se mantengan activos en la región.

Según el balance presentado por el consejero, hasta la fecha el 112 ha atendido 891 llamadas relacionadas con el coronavirus en Extremadura y se han investigado un total de 108 casos, de los que siete han sido positivos y 101 negativos. Vergeles ha avisado que ahora comienzan «las dos peores semanas» para el brote y ha insistido en las medidas de higiene para frenar su propagación (toser o estornudar con un pañuelo de papel o en la flexura del codo y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o gel desinfectante) y la recomendación de restringir los viajes a las zonas de riesgo: el norte de Italia, Corea del Sur, Japón, China, Singapur e Irán. El consejero compareció en rueda de prensa junto al director gerente del SES, Ceciliano Franco, y la directora general de Salud Pública, Pilar Guijarro. Al cierre de esta edición, los casos confirmados en España de COVID-19 se elevaban a 1.204, según datos del ministerio.