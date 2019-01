Los magistrados no ven que haya riesgo de fuga en la manada

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra decidió ayer mantener la libertad condicional de los cinco miembros de la manada, desestimando de esta manera la petición de la fiscalía, la acusación particular y las acusaciones populares, que reclamaban su entrada en prisión. Entiende el tribunal que el riesgo de fuga, el principal motivo para su encarcelamiento, es «bastante endeble», al tiempo que recuerda que siguen cumpliendo las medidas dictadas en su momento para su puesta en libertad bajo fianza y que por el caso de abuso sexual que tienen pendiente en Pozoblanco no se ha pedido su encarcelamiento preventivo ni hay sentencia firme.

El Gobierno de Navarra, que ejerce la acusación popular, expresó su «absoluta discrepancia» con el fallo y acto seguido anunció que presentará recursos de súplica para revocar la decisión. La resolución fue tomada por mayoría de dos magistrados y el voto en contra del presidente de la sección, que abogaba por el ingreso en prisión inmediata de los cinco jóvenes condenados por abuso sexual en el marco de las fiestas de San Fermín del 2016.

Los jueces suscriben, en la resolución, los argumentos esgrimidos por la defensa de los cinco jóvenes y argumentan que desde que quedaron en libertad, bajo fianza de 6.000 euros cada uno a finales del pasado junio, han cumplido «puntualmente» las condiciones que les fueron impuestas, compareciendo tres veces por semana ante el juzgado de guardia de Sevilla. Por este motivo, sostienen los magistrados, «el argumento del riesgo de fuga aparece bastante endeble». Recuerdan que desde que se tuvo conocimiento de la confirmación de la sentencia «ha pasado casi un mes y los encausados han continuado cumpliendo aquellas, mostrando así su intención de no eludir la acción de la justicia», remarcan.

El otro motivo que la sala tiene en cuenta para mantenerlos en libertad es la inexistencia de riesgo de reiteración delictiva, señalada en sus escritos por la acusación particular y las acciones populares. De la misma manera, los jueces hacen referencia a la causa que se mantiene abierta en un juzgado de instrucción de Pozoblanco (Córdoba) contra cuatro de ellos, y también por un supuesto abuso sexual. No obstante, la sala subraya que no solo no se ha pedido prisión preventiva por tales hechos, sino que además «no se ha celebrado todavía el juicio, y por tanto no ha recaído sentencia». Por todo ello los mantienen en libertad.

El presidente de la sección segunda, José Francisco Cobo Sáenz, pide en su voto particular que los condenados entren en prisión ya y cumplan hasta el límite de prisión preventiva (cuatro años y medio) previsto en la ley debido a «la gravedad de la pena impuesta».