Y María José Carrasco murió esperando la ley de eutanasia

La sociedad avanza más rápido que los políticos y Ángel Hernández lo ha puesto de nuevo de manifiesto. Este jubilado madrileño estaba harto de ver sufrir a María José Carrasco, su compañera durante 25 años, y el miércoles decidió ayudarla a cumplir su mayor deseo: morir. Otras personas que han ayudado a enfermos postrados y graves a poner fin a su vida se han ocultado por miedo a ser procesadas, pero Ángel lo hizo a cara descubierta: en un vídeo se ve cómo suministra la sustancia letal a María José y además explica que su esposa se lo ha pedido «muchas veces», que él «confiaba en que se aprobara la eutanasia, pero visto lo visto…»

Visto lo visto es que el adelanto electoral ha provocado que la norma para regular la eutanasia en España, impulsada por el PSOE, quede varada, pese a que había sido admitida a trámite.

El PSOE avanza que la registrará una vez se constituyan las Cortes, pero ya es demasiado tarde para María José, y quizá para otros enfermos. También Maribel Tellaetxe, aquejada de alzhéimer y cuya familia había registrado en el Congreso más de 280.000 firmas para acelerar la despenalización de la eutanasia, murió a principios de marzo. En su caso, de forma natural, pero según denunciaron sus hijos, «desprovista de dignidad y sometida a conductas análogas a la tortura hasta la muerte».

EL CONSENTIMIENTO /No se sabe si María José sufrió al morir. No se ve en el vídeo, adelantado por Cuatro y Telecinco. Lo que sí se aprecia es que ella da su consentimiento aunque pese a ello, Ángel fue detenido y ayer pasó a disposición judicial. El Código Penal castiga con entre dos y 10 años de prisión a quien «coopere con los actos necesarios al suicidio de una persona», pero rebaja uno o dos grados la pena inferior si hay petición expresa de la víctima y esta padece una enfermedad grave. En el caso del suicidio asistido más conocido, el del gallego Ramón Sampedro, ni su compañera, Ramona Maneiro ni las otras 11 personas que le ayudaron a morir en 1998 fueron encausados. Urdieron una trama para intentar dificultar su procesamiento. Pero no es el caso de Ángel, que ha confesado los hechos, ni el de Ignacio Sánchez Olsaso, condenado a dos años por ayudar a su madre a suicidarse. El vídeo está grabado en dos días sucesivos. El martes 2 abril, en el salón del domicilio de ambos, se ve a Ángel preguntarle a María José si sigue «con la idea de suicidarse». Ella, con la mirada perdida, contesta que «sí». «Sabes que te tengo que ayudar yo», le pregunta de nuevo. «Sí», contesta ella. «Cuanto antes mejor», añade. Al día siguiente, ya ante la cama de ella, Ángel cuenta que le va a «prestar sus manos» para ayudarla a morir. Primero le da agua, para ver si traga bien. Después le pregunta de nuevo que si está «decidida». «Sí», contesta ella. Entonces le da a beber una sustancia, mediante un vaso con una pajita, y la coge la mano «para notar la ausencia definitiva de sufrimiento». En la legislatura que acaba, solo el PP se oponía abiertamente a legalizar la eutanasia. No obstante, el PSOE acusó a Ciudadanos de aprovechar la mayoría que formaba con los populares en la Mesa del Congreso para «bloquear» la norma, ampliando indefinidamente el plazo de enmiendas.

Cs, por su parte, manifestó que todos los partidos deberían hacer «autocrítica», mientras que Podemos reiteró la conveniencia de una ley de eutanasia que evite «la desesperación».

El partido de Albert Rivera fue el que promovió la ley de muerte digna, que generaliza los cuidados paliativos, y que también se quedó paralizada con el adelanto electoral, pese a que ya estaba encarrilando los últimos trámites en el Senado. El problema es que el PSOE se opuso a que la ley de muerte digna tuviera sanciones específicas y Ciudadanos bloqueó la tramitación de la norma sobre la eutanasia para presionar a los socialistas para que aceptaran dar poder coercitivo a su reglamento.