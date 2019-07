Martínez-Almeida fracasa en su intento de dejar Madrid Central sin efecto

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid aceptó ayer la petición incluida en el recurso presentado por Ecologistas en Acción y Greenpeace y ordenó suspender cautelarmente la moratoria de multas en Madrid Central que estaba previsto aplicar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Dicho de otra manera, Madrid Central queda reactivado, al menos durante un tiempo.

El ayuntamiento que ahora dirige José Luis Martínez-Almeida (PP) justificó aplicar una moratoria a las multas mientras se llevaba a cabo una auditoría del sistema automatizado de control de acceso y de detención de infracciones de esta zona. En su recurso, las organizaciones medioambientalistas solicitaron que se plazo de suspensión al entender que con el lo que se hace realmente es «desactivar virtualmente» Madrid Central y «priva de toda eficacia la regulación y limitación del tráfico viario en el ámbito de Madrid Central».

En su escrito, el magistrado señala que, de no adoptar la suspensión cautelar, se perdería la «finalidad legítima al recurso», dado que «se habría producido una evidente emisión de gases contaminantes» en la zona de Madrid Central a causa de «la entrada de vehículos contaminantes no autorizados, que al no ser sancionados durante el periodo de aviso entrarán sin limitación ni control alguno».