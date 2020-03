Más de 300 nuevos contratos en el SES

Más de 300 profesionales de diferentes categorías y especialidades se han incorporado en la última semana al Servicio Extremeño de Salud. «Desde que se inició la alerta, el SES ha realizado un total de 305 contratos en variadas categorías», indican desde la administración sanitaria, que no descarta más contrataciones en los próximos días: «Seguirán aumentando según las circunstancias», apunta.

Para realizar estos nuevos contratos se ha utilizado el personal de las bolsas de empleo del SES, así como a otros profesionales vinculados al sistema sanitario, como son los residentes, y no vinculados. De hecho, el Ministerio de Sanidad ha autorizado la contratación de forma excepcional de titulados con el MIR aprobado pero sin plaza, estudiantes de Medicina de último curso o médicos jubilados, entre otros, aunque según aseguró ayer el presidente de la Junta en referencia a estos últimos profesionales, «de momento no va a ser necesario».

Desde la Consejería de Sanidad señalan que por ahora «no hay saturación en el sistema sanitario extremeño» y que el protocolo de descarga asistencial puesto en marcha el pasado lunes (que recoge entre otras actuaciones la suspensión de consultas no prioritarias o de ingresos e intervenciones quirúrgicas programadas) «está funcionando», lo que permite evitar esa saturación que sí tienen ya otros servicios regionales de salud.

Aún así, lo que sí está encima de la mesa es la contratación de los MIR de último año, cuya formación termina en mayo.

Antes, en abril, tienen que someterse a la última evaluación de su etapa MIR, pero «estamos pendientes de lo que nos marque el Ministerio de Sanidad sobre estas evaluaciones. Aún así, normalmente en el mes de abril los residentes ya están perfectamente capacitados para desempeñar su función», explica Remigio Cordero, médico internista y presidente de la comisión de docencia en el complejo hospitalario universitario de Badajoz. «Lo ideal es contratar a todos los profesionales que van a terminar ahora, no solo de las especialidades más implicadas en el tratamiento del coronavirus sino también de otras que puedan requerir especialistas».

En Extremadura hay en la actualidad más de 700 médicos realizando su formación sanitaria especializada en hospitales y centros de salud extremeños, de ellos, unos 150 en el último año de residencia. «Los residentes de último año están perfectamente capacitados, de hecho hemos tenido una reunión con la gerencia para establecer que en caso de que se necesite, los residentes de últimos años puedan desarrollar funciones de especialistas en determinadas situaciones».

Prórroga

Además de los residentes, el ministerio también permite la contratación de médicos recién titulados que hayan superado el examen MIR pero no hayan logrado plaza. «Las necesidades de profesionales dependerán de cómo vaya evolucionando la situación. En Extremadura tenemos una fortaleza importantísima en la Atención Primaria que permite que la mayoría de los casos de coronavirus se controlen domiciliariamente y evitar así la transmisión dentro de los hospitales. Y luego tenemos otra fortaleza importantísima también que es el sistema MIR, que nos permite que tengamos disponibles unos 700 profesionales con mayor o menor capacidad que están en situación de sustituir a los especialistas en el caso de que sea necesario y hacerlo delegando responsabilidades en ellos en función de la demanda asistencial que haya».

Cordero también valora positivamente que se permita la contratación de los profesionales médicos jubilados. Él mismo, ya cumplida la edad de jubilación, se mantiene activo gracias a la prórroga concedida por el SES. «Es un claro error que se haya aplicado durante algunos años la jubilación obligatoria a los 65 años, porque no se deja nunca de ser médico», lamenta.

«La colaboración de los MIR en esta crisis es absoluta»

«Estamos aquí para ayudar en lo que haga falta, todos los residentes se han ofrecido en sus servicios y hay una colaboración absoluta en esta crisis sanitaria», señala Verónica Serrano. Esta médica extremeña, residente de cuarto año de Oncología Médica, es también la representante de los residentes de las especialidades hospitalarias en Badajoz. Considera positivo el anuncio del ministro para la contratación de los MIR, aunque admite que inicialmente hubo quejas porque se hablaba de prorrogar su formación y no de contratos como médicos adjuntos. «Creo que es bueno que las comunidades luchen por contratar a los residentes que se están formando». Verónica admite que quedarse en Extremadura no es la idea inicial de algunos de sus compañeros residentes, pero «ante la situación en la que nos encontramos si se nos ofrecen contratos buenos, la mayoría consideraría quedarse sin dudarlo».

Más de cien recién titulados y jubilados se ofrecen al SES

Están fuera del sistema sanitario extremeño pero se han ofrecido a incorporarse a él ante la situación de crisis sanitaria. Son cerca de una decena de facultativos jubilados de la provincia de Cáceres (sin datos en Badajoz) y también 119 médicos recién titulados de toda la región (que han aprobado el MIR pero aún no tienen plazas) los que se han ofrecido, a través de los colegios de médicos provinciales, a colaborar con el SES. Algunos de los ofrecimientos llegan incluso de profesionales de fuera de la región y los colegios están trasladando a la administración todos esos ofrecimientos.