Mascarilla: cómo colocarla, cuándo desecharla y principales errores de uso

Ni la mejor mascarilla puede prevenir contra el coronavirus si nosotros, los que la llevamos, cometemos errores al usarla. Imagina: un ciudadano pertrechado con la mejor máscarilla sale de la boca del metro, saca del bolsillo un paquete de cigarrillos y enciende uno. Para ello, no ha dudado en tocar su tapabocas, en bajárselo con las manos. Ya de paso -además hace mucho calor, aprovecha y se ajusta las gafas. Ya está listo para dar bocanadas de humo negro. Pese a sus pertrechos contra la covid-19, su barrera ha sido eficiente: se ha expuesto al contagio y, para colmo, por sus propios errores.

Tal y como explica Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, "usar mal las mascarillas aumenta el riesgo de contagio de covid-19, pues la superficie externa de la mascarilla se considera un vehículo de transmisión, nos podemos auto contagiar".

Muchos de estos errores son inconscientes, pero hay un puñado de acciones -aparentemente irrelevantes- que pueden dar al traste con todos los mecanismos que apliquemos para combatir el coronavirus. Ponerse la mascarilla sin cubrir la nariz o no lavarse las manos son algunos de los mayores 'pecados' que se pueden cometer, por mucho que después se salga a la calle con escafandra.

EL PERIÓDICO explica qué errores usamos en el uso de los tapabocas.

6 errores en el uso de las mascarillas:

1. No lavarte las manos antes de usarla.

2. Ajustarla mal: debe cubrir boca, nariz y barbilla.

3. Tocarla mientras la llevas puesta.

4. Usarla más de cuatro horas. Si se humedece o deteriora, hay que cambiarla. Nunca reutilices, salvo que sean aptas para ello.

5. Quitarla mal. Hay que retirarla por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal.

6. Tirarla de manera imprudente. Deséchala en un cubo cerrado y lávate las manos con agua y jabón.

¿Cómo se coloca una mascarilla?

- Antes, lavar las manos durante 40-60 segundos

- Tocar sólo las gomas de la mascarilla

- Ponerla sobre la nariz y boca, asegurando que no quedan grandes espacios entre la cara y la mascarilla

- Pasar las bandas elásticas por detrás de las orejas

- Pellizcar la pinza nasal para ajustara bien a la nariz

- Evitar tocar la parte exterior de la mascarilla y, de hacerlo, lavar las manos antes y después.

- Antes de quitar la mascarilla, lavar las manos

- Retirarla tocando sólo las bandas elásticas

- Para desecharla, introducirla en una bolsa de plástico, echarla cerrada en la basura y lavar las manos después.



Relacionado también con este tipo de mascarillas, otro de los errores que se suelen cometer es el de llevarlas durante todo el día, cuando las autoridades sanitarias advierten de que es aconsejable sustituirlas cuando han pasado más de cuatro horas, porque entonces las cualidades de protección disminuyen notablemente. Lo mismo ocurre cuando la prenda está mojada: debería retirarse y sustituirse por otra. Para descansar de ella nunca debe ponerse en la frente o en la barbilla, pues entonces es muy posible que la parte interna se acabe impregnando de partículas, y no solo del portador, sino de las que este podría haber recibido aleatoriamente de otras personas con las que haya interactuado.

¿Cómo limpiarla y conservarla?

En el caso de las mascarillas reutilizables, cada fabricante explica las instrucciones de lavado y usar un método distinto al recomendado puede deteriorar el producto y, por lo tanto, perder su efectividad. Las que no son reutilizables no se pueden lavar, ya que no se garantiza que conserve sus propiedades. Tampoco se debe dar la vuelta a la mascarilla ni limpiarla en el microondas.

En el caso de las mascarillas artesanales, los materiales y métodos de confección con los que se elaboran son muy diversos y pueden no haber pasado el control de verificaciones o ensayos, por lo tanto no se garantiza su eficacia, tampoco en el caso de las gafas de buceo.

Aquí nos enfrentamos a otra pregunta clave, que es el tipo de mascarilla que nos hace falta.

¿Qué mascarilla necesito en cada momento?

- Personas sanas: mascarillas higiénicas.

- Personas con síntomas o asintomáticas, pero positivas en covid-19: mascarillas quirúrgicas.

- Personas en contacto con contagiados o positivos por covid-19: mascarillas EPI.

- Niños: niños y niñas sanos a partir de 3 años deben usar mascarillas higiénicas acordes a cada rango de edad. Existen tres tallas entre los 3 y los 12 años. Es importante que un adulto supervise la colocación, el uso y la retirada de las mascarillas. Niños y niñas positivos por covid-19, con síntomas o asintomáticos positivos deben usar preferentemente mascarillas quirúrgicas o higiénicas con especificación UNE.

- Población vulnerable: deben seguir la recomendación de su médico.