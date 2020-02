Las mascarillas escasean

El recelo se ha expandido casi tan rápido como el coronavirus. «No creo que haya mucho miedo realmente, pero la gente prefiere ser precavida y esa puede ser la razón principal de que las mascarillas protectoras empiecen a escasear. Nosotros no tenemos nada desde hace varios días. No solemos preguntar para qué las quieren, pero no es habitual que en esta época se agoten», explican desde una farmacia extremeña que prefiere permanecer en el anonimato. No es la única que se ha quedado sin uno de los productos más básicos en cualquier establecimiento farmacéutico, cuyo precio oscila entre los tres y los cinco euros por unidad en el caso de las de máxima protección.

«Están superagotadas en la mayoría de las farmacias de la región, puede que a alguien le quede alguna, pero incluso hay listas de espera», señala Cecilio Venegas, presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Extremadura.

«Estamos intentando movilizar a las distribuidoras y mayoristas porque todas las que vengan van a ser pocas para la alta demanda que existe ahora mismo», añade. Cuenta Venegas que muchos de quienes admiten que compran este producto por el coronavirus lo hacen porque van a salir de España próximamente. «Dicen que van a viajar, no a China sino a Europa, y que han oído que en los aeropuertos sería conveniente llevarlas. Realmente se están demandando por precaución».

Lo que ocurre en Extremadura también está sucediendo en otros territorios de España. Además, la coincidencia de la expansión del virus con el Año Nuevo chino, una época en la que la población asiática asentada en España suele viajar a su país, ha hecho también que se lancen a las farmacias en busca de este preciado producto y ha generado un desabastecimiento generalizado. O casi generalizado. Porque todavía quedan establecimientos en los que no es difícil encontrar existencias. Es el caso de la farmacia Delgado Cumella, en el corazón de Cáceres. Dicen que la gente pregunta ahora más, pero no sienten que haya temor entre la población cacereña.

Venegas recuerda que en casos de epidemias –la OMS descarta por ahora la pandemia– como la que se está viviendo ahora en el mundo con el coronavirus, desabastecimientos de este tipo no son excepcionales.

«Ya pasó con la gripe aviar»

«Cuando se habla de algún brote o epidemia como ya ocurrió con la gripe A, la gripe aviar o casos muy sonados de meningitis, la gente suele ser precavida y busca su protección. Y en este caso, con el uso de la mascarilla además de protegerse a uno mismo también se evita que se difunda la epidemia». Las mascarillas están indicadas preferentemente para personas que presentan riesgos y profesionales sanitarios. «Se usan mucho para las alergias y también en época de gripe para llevarlas en casa, para persona inmunodeprimidas... Pero no suelen estar agotadas como sucede ahora».