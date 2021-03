Las mascarillas no serán obligatorias en la playa en Baleares

El uso de las mascarillas en las playas no será obligatorio en Baleares siempre y cuando se pueda guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los diferentes núcleos de convivencia. Así lo ha explicado la 'consellera' de Salud del Govern balear, Patricia Gómez, tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles, en la que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha admitido que la ley publicada el martes en el BOE ha quedado "descontextualizada".

La 'conseller' Gómez ha asegurado que, tras consultar con sus servicios jurídicos, la normativa actualmente vigente en Baleares "no se ha visto superada", por lo que por ahora la situación en las islas no cambiará y, entre otros aspectos, el uso de las mascarillas no será obligatorio en las playas siempre y cuando se pueda guardar la distancia mínima de seguridad, informa el 'Diario de Mallorca', rotativo perteneciente al grupo Prensa Ibérica, la empresa editora de EL PERIÓDICO EXTREMADURA.

Ante la situación "de impacto" de la publicación de la ley, la 'consellera' de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, y la de Salud han firmado este miércoles una instrucción con el objetivo de que "los Cuerpos de Seguridad tengan claro que la normativa en Baleares es la pactada en el Consell de Govern y por el decreto de la presidenta".