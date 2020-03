Los matemáticos piden a Sanidad las cifras de afectados por el covid-19 para predecir su evolución

Pero como van a ofrecer los datos reales, entonces se les ve la trampa de Tezanos y la burda manipulación de todo lo que hacen y tocan. ¿test de covid-19 con tan solo un 30% de fiabilidad?. Si estuviesen otros en el gobierno estarían los medios de comunicación ardiendo y las calles tomadas al grito de "No merecemos un gobierno que nos mienta". Pero con Sepulturero Sánchez no pasa nada, "esperamos que en los próximos días..", "Confiamos que en un futuro no muy lejano". "Hemos adquirido pero no sabemos cuando nos lo van a mandar". Ni en el todo a 100 de los chinos, que por cierto han cerrado casi todos.