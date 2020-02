«Me vuelvo a Mérida»

La creciente expansión del covid-19 en Italia ha acercado el también coronavirus de alguna forma a Extremadura. Porque allí, en las regiones del norte, residen varios extremeños que entre la calma y la preocupación viven en primera persona la propagación de una epidemia que ya ha afectado a más 200 italianos, ha causado siete muertes y mantiene en alerta a cinco regiones (Lombardía, Véneto, Emilia-Romaña, Piamonte y Lacio).

La rápida propagación del virus ha llevado a la Universiad de Extremadura (UEx) a lanzar un protocolo para informar a los 177 universitarios de la región que se encuentran disfrutando de una beca de movilidad, para estudios o prácticas laborales, en distintas universidades italianas. «Las acciones que se han tomado han consistido en contactar con los estudiantes e informarles, de forma pormenorizada, de las instrucciones que ha emitido el Ministerio de Asuntos Exteriores», explica la UEx en un comunicado, al tiempo que insta a los alumnos a actuar «con prudencia y sentido común aunque no se encuentren en las zonas inicialmente afectadas». No obstante, asegura que muchos de estos estudiantes se encuentran actualmente en España tras haber finalizado los exámenes y los que están allí se muestran «tranquilos» por ahora.

Entre ellos se encuentra Alicia García de Vinuesa. No estudia en la UEx, sino en la Universidad de Sevilla, pero es extremeña y está pasando este curso de Erasmus en una universidad de Milán. «Nos han suspendido las clases, así que mañana (por hoy) me vuelvo a España». Estará en Mérida, su ciudad, de momento hasta el lunes cuando «se supone que se van a retomar las clases, pero ya veremos». «Me vuelvo sobre todo porque mis padres quieren, porque no tengo clases y porque en Milán no puedo hacer casi nada, ya que están muchas cosas cerradas», cuenta Alicia. La expansión del virus le ha pillado de viaje por Florencia, donde parece que hay más calma de momento. «Mis amigos que se han quedado en Milán me están contando que en las farmacias es difícil encontrar mascarillas y desinfectante. Dicen que anoche los supermercados estaban casi vacíos aunque el transporte público parece que funciona con normalidad. A mis compañeros de residencia les da miedo salir a la calle, conozco a varios que se están volviendo a sus países», dice esta estudiante extremeña de Ingeniería de Organización Industrial.

«Es como una gripe más»

A unos 40 kilómetros de Padua, la ciudad que ha registrado uno de los siete fallecimientos por coronavirus en Italia, reside otro extremeño, Rafael Martínez. Hace cuatro años que este emeritense se instaló en la provincia de Vicenza, en cuya capital del mismo nombre trabaja en una empresa del sector turístico. Pese a la cercanía del virus se muestra tranquilo. «No tengo miedo. No creo que sea para tanto, es una gripe más y como todas afecta más a la gente más vulnerable, pero no veo alarmismo ni mascarillas. Yo no pienso comprármela. Fastidia un poco todo el revuelo porque sí que puede perjudicar al turismo, mi trabajo, pero no temo que me pase nada. Mi madre, desde Mérida, me dice que me tome equinácea para tener las defensas fuertes», señala el joven.

Vive en un pequeño pueblo llamado Monte di Malo, donde la vida sigue expectante a pesar de las restricciones para toda la región del Véneto. «Las escuelas están cerradas y los servicios públicos no funcionan de momento hasta el 1 de marzo. Tengo amigos en Turín y Milán que dicen que hay supermercados vacíos como si fuese esto el fin del mundo. Lo que sí veo es que los restaurantes chinos están casi vacíos, se va a incrementar el racismo», opina. No obstante, a él las restricciones le han pillado lejos de su región, ya que se encuentra de vacaciones en la Toscana hasta el jueves.

Expectantes en Lecce

En el tacón de la bota italiana, en la región de Apulia, se encuentra el almendralejense Manuel Alcázar. Reside en Gallipoli, una localidad de la provincia de Lecce que por el momento parece ajena al virus y a las restricciones que tienen otras cinco regiones del país. «Los casos se están dando en el norte, pero bueno al fin y al cabo estamos en el mismo país y por esta zona también estamos bastante ‘cagados’ con el tema del coronavirus. Nunca sabes quien puede portarlo», relata este joven extremeño.