Un menor es arrestado por el suicidio de otro adolescente

La Policía Nacional detuvo este miércoles en Madrid a un adolescente de 16 años acusado de acoso escolar hacia otro alumno, un joven de la misma edad y compañero del instituto que se quitó la vida el lunes, pero cuyas motivaciones suicidas no están claras, según han informado fuentes de la investigación.El arrestado se encuentra en dependencias del Grupo de Menores de la Policía Nacional, en colaboración con la Fiscalía de Menores. Las mismas fuentes aseguran que en un principio la causa determinante del suicido no tienen que ver con el acoso escolar en el instituto al que acudía, el Ciudad de Jaén, situado en el barrio de Orcasitas. El menor fallecido tenía numerosos problemas y antecedentes autolesivos. De hecho, ya se intentó suicidar en el 2016.

Otras fuentes consultadas han precisado a Europa Press que el joven residía en Madrid desde hacía unos meses y que pudo quitarse la vida por un desengaño amoroso. Fuentes de la Consejería de Educación han explicado a Efe que la madre y la tutora del menor fallecido, alumno de cuarto de la ESO, hablaron después de que éste faltara sin justificar tres días a clase la semana pasada, concretamente el miércoles, jueves y viernes. Ambas comentaron que era un alumno «con buenas notas, sociable y que no tiene problemas en el centro con nadie», de acuerdo a las mismas fuentes.

Desde la Consejería de Educación han explicado que tras tener conocimiento del fallecimiento se abrió por parte del departamento de Inspección educativa una información reservada. Los datos preliminares de esta investigación recogen que desde el centro no tenía abierto ningún protocolo sobre posible caso de acoso escolar y que no había indicios de bullying. Además, inciden en que el centro educativo pasó el último test socioescuela que despliega la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y ello supone que no hay indicios de acoso escolar.

Hace cuatro años, una alumna con discapacidad del Ciudad de Jaén se quitó la vida tras sufrir acoso escolar. Entonces, la Comunidad sancionó al director del centro, lo que le condujo al traslado forzoso sin cambio de residencia y con suspensión de funciones durante seis meses. Sin embargo, el director recurrió y un Juzgado anuló las sanciones e impuso a la Comunidad el pago de costas.