La Comunidad de Madrid cierra todo menos supermercados y farmacias

La Comunidad de Madrid cerrará a partir de este sábado todos los establecimientos menos los comercios de alimentación y farmacias para evitar la propagación del coronavirus en la región, según han confirmado a Efe fuentes cercanas al Gobierno regional. La decisión, que está debatiendo el Consejo de Gobierno en una reunión extraordinaria este viernes, afecta a bares, restaurantes y discotecas, entre otro tipo de locales.

Esta mañana, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya anunció que se suspenden las licencias de las terrazas y veladores de la capital. Esta medida, en vigor desde este viernes, busca evitar desplazamientos innecesarios y concentraciones de personas ante el coronavirus, según ha señalado el regidor madrileño en un entrevista con Antena 3, tras señalar en Onda Madrid que en lugares con aglomeración de gente "va a haber que adoptar medidas más severas". Por eso, están cerradas las zonas infantiles de los parques de la capital y aunque por el momento no se ha decidido el cierre del Retiro, no se permitirán que haya "demasiadas personas reunidas en un foco concreto".

El alcalde de Madrid no ha descartado el confinamiento de la ciudad, pues considera que sería "irresponsable" decir que no se contemplan todos los escenarios: "no podemos decir que se vaya a aplicar de forma inmediata ni descartar que se vaya a aplicar".