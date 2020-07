El método de la chica rizada

«Es un método de rutina saludable para el cabello, en el que evitamos ciertos ingredientes y utilizamos técnicas que nos permiten sacar el máximo esplendor a nuestro pelo», según explica la cauriense Silvia Sánchez Fernández en la entrada de su vídeo que está en youtube y en el que explica las ventajas del método Curly Hair, que se está imponiendo a través de su difusión en las redes sociales. La base es mantener la hidratación del cabello, sobre todo en el rizado, que es el más seco de todos los tipos de cabello.

El método consiste en recomendaciones y rutinas para ayudar a que el cabello esté sano y que los rizos se mantengan formados con el paso de los días, también se puede aplicar para un pelo liso, aunque «el pelo rizado es el más seco por naturaleza y el que más cuidados necesita», explica Fernández, que en instagram, con el nombre de usuario Silvia_ricitos, da consejos sobre la aplicación de este sistema para mantener sano el pelo.

La clave es la utilización de productos de limpieza del cabello que «no tengan siliconas, sulfatos ni alcoholes secantes para el cabello», añade, además en el mercado se cuenta «con acondicionadores que llevan agentes limpiadores más suaves que un champú con sulfatos y que también ayudan a que el cuero cabelludo se equilibre».

El inconveniente que tiene el pelo rizado de tender a estar seco y a encresparse mucho se agrava por el uso de productos para el pelo que cuenten con sulfatos. que al mismo tiempo que limpian el pelo se llevan también los aceites naturales que ayudan a nutrirlo. El resultado es que se seca más. Con el pelo más áspero se suele recurrir a mascarillas y acondicionadores que llevan siliconas, que tapan el problema pero que no lo resuelven. La eliminación de las siliconas necesita a su vez de productos con sulfatos, con lo que se completa un círculo que al final solo daña al cabello.

Por todo lo anterior cobra valor el método Curly Hair y el uso de productos «que llamamos aptos y que son los que no tienen sulfatos, siliconas ni alcoholes secantes para el cabello», detalla Fernández, al mismo tiempo que tampoco «está permitido utilizar altas temperaturas como planchas, tenacillas y secadores a alta intensidad; y nada de cepillarse el cabello rizado y de usar productos no aptos».

El primer paso del método lleva a un proceso inicial de adaptación en el que el cabello tiene que acostumbrarse a no llevar productos no aptos. Antes de comenzar este tratamiento es necesario quitar todas las siliconas acumuladas que tenga el cabello. En este primer paso se puede utilizar un gel o champú con sulfatos para eliminar las siliconas. Después del lavado se aclara el cabello, se quita el exceso de agua y se aplica una mascarilla apta (que no lleve ni sulfatos ni siliconas) durante un mínimo de treinta minutos y un máximo de dos horas.

A continuación se aclara abundantemente el cabello y se utiliza un acondicionador apto para desenredarlo. Luego se echa un poco de agua, durante unos tres segundos, a todo el pelo y se empiezan a hacer pulsaciones o toques en el cabello para que se hidrate bien, se trata de desenredar y de apretar para acondicionarlo. Este último paso se tendrá que hacer ya en todos los lavados del cabello, será parte de la rutina del método Curly Hair. Para secar el cabello se debe utilizar una toalla de microfibra y también realizar pulsaciones en el pelo para no deformar las ondas o rizos que hay en el cabello.

Rutina de limpieza

En España hay muchas adaptaciones de este método. Una vez que el pelo esté limpio de siliconas con el último lavado, Fernández recomienda que tocará aplicar una rutina de lavado en la que se utilicen champús, mascarillas o acondicionadores sin sulfatos ni siliconas. En primer lugar se debe lavar el cuero cabelludo, únicamente con un champú o acondicionador apto. Seguidamente, una vez aclarado bien el cabello, se echaría acondicionador desenredando de medios a puntas. Una vez desenredado, e igual que con el último lavado para comenzar el método, se tiene que intercalar un poco de agua y un poco más de acondicionador mientras se hacen las pulsaciones o toques sobre el cabello para crear las ondas o rizos.

Las mascarillas se deben utilizar semanalmente los tres primeros meses hasta que el cabello consiga estar en su punto óptimo de hidratación. Una vez conseguido pueden espaciarse más en el tiempo estas hidrataciones profundas. Las mascarillas que se utilicen pueden ser nutritivas, hidratantes y reparadoras siempre que sean compatibles con el método Curly Hair.

El secado del pelo hay que hacerlo a toques o pulsaciones y nunca frotándolo. También se pueden aplicar productos post lavado con el pelo mojado una vez retirado el exceso de agua, básicamente se puede aplicar un leave-in, gel, espuma o crema de peinado que defina el rizo.

«Con este método se puede lavar el cuero cabelludo con acondicionador ya que eso de que engrasa es un mito», comenta Fernández, que para la efectividad del método insiste en la necesidad de no volver a utilizar productos que no sean aptos. Una vez iniciado el método el cabello pasa un proceso de adaptación en el que «lo vas a ir conociendo y saber cómo es y qué productos le vienen mejor». En su instagram tiene clasificados los productos que son aptos para este método con el supermercado donde se pueden adquirir.

Este método para sanear el pelo y cabello, que está revolucionando las redes sociales, fue creado por la estilista Lorraine Massey.