"Mi abuelo se ha vacunado": Twitter se llena de imágenes del esperado pinchazo

Una nueva tendencia ha llegado a Twitter: cada vez son más los usuarios de esta red social que muestran el orgullo de ver a sus abuelos ponerse la vacuna contra el coronavirus.

Desde hace unos días, personas de España, Italia, Uruguay, Canadá, Brasil, y muchas otras partes del mundo han querido hacer públicas imágenes, mediante tuits, donde se ve el momento previo o posterior de la vacunación o el mismo pinchazo con la dosis que tanto han deseado y esperado para sus mayores.

Aquí, una selección de imágenes repletas de emoción que los nietos han compartido con la comunidad de Twitter.

Vacunar del COVID-19 a mi abuelo es una de las cosas más grandes que me ha pasado nunca 🖤 pic.twitter.com/OpsB69qJPO — J ø (@JuliArrufat11) March 24, 2021

Acaban de vacunar a mi abuelo y no miden mi felicidad 🔝🔝😭😭💕💕💕✨✨✨ pic.twitter.com/MkWv6O08iE — Pau Pau (@paulina_plaza) March 20, 2021

Miren la carita de felicidad de mi abuela recogiendo a mi abuelo de vacunarse 🥺🥺🥺🥺 pic.twitter.com/e5nZIJMMcz — Vic🌻 (@VickyCarrillo67) March 25, 2021

Traje a mi abuela a vacunarse. Nudo en la garganta pero la satisfacción es tanta 🙌🏽💛 pic.twitter.com/B4DIL8Srql — Vicky Arrieta Zefferino (@Viickyarrieta) March 24, 2021

Mi Bito recibiendo su primera dosis! Salud por todos los abuelos que están empezando a vacunar. Pronto serán todos.#SaquenLasChelas pero con distanciamiento social todavía :) pic.twitter.com/DkMIIhQSRm — Natalia Párraga (@Nata0901) March 20, 2021

My 97-year-old grandma in Saskatchewan finally got her first dose of the Pfizer vaccine today. 💉🥳🥰💃 pic.twitter.com/e8ywsLgGq9 — Lorenda Reddekopp (@CBCLorenda) March 22, 2021

MY GRANDMA TOOK THE 1ST DOSE OF THE VACCINE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I AM GOING TO CRY SHE HAS CANCER SHE NEEDED THIS SO MUCH IT'S SUCH A RELIEF I AM SO HAPPY!!!!!!!!!!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/PksxIjj7Yz — buss (@wwxwashere) March 18, 2021