La moda de los todoterreno dispara las emisiones de los coches nuevos

La moda de los SUV es otra piedra en el zapato en la lucha contra la crisis climática. En los últimos dos años se ha roto la tendencia a la baja en las emisiones de CO2 de los vehículos nuevos mantenida desde el año 2008. En 2017 y 2018 se ha registrado una preocupante alza que un informe de Ecologistas en Acción atribuye casi en exclusiva al enorme auge de los todocaminos y los crossover, que representan ya casi la mitad de las ventas. Se trata de vehículos mucho más pesados por tanto menos eficientes. Gastan más combustible y emiten más dióxido del carbono. Una auténtica "nueva amenaza pra el clima", según la organización medioambiental.

Los fabricantes de coches y los distribuidores han mostrado en varias ocasiones preocupados por la ruptura de la tendencia a la baja de las emisiones. Se trata de un fenómeno que no es exclusivo de España, sino que se da el mayoría de países europeos. Un reciente documento de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), había advertido que puede deberse a un aumento en la cilindrada, del protagonismo de vehículos más pesados como los SUV y a la bajada de las ventas en los diésel.

EL FACTOR CLAVE

La mayoría de la industria coincide en este análisis, aunque a la hora de publicitar sus informes ha puesto el acento en la caída de ventas de los diésel. Es un argumento más en la batalla que mantienen con las administraciones, a las que culpan de "demonizar" injustamente este tipo de vehículos. El informe de Ecologistas en Acción sostiene, al contrario, con datos de España, que el factor clave está siendo la moda SUV.

Las emisiones de los vehículos nuevos experimentaron un acelerado descenso entre 2008 y 2015, pasando de 149 a 114 gr/km de CO2. En 2016 la caída se ralentizó. Sólo bajó un gramo más. En 2017 se volvió a los 114 y el año pasado la media subió a 117.

Este cambio trendencia se ha producido en los mismo años en los que las ventas de todoterrenos han aumentado de modo vertiginoso. De representar en el 2015 menos del 20% del mercado, el año pasado alcanzaron el 41,3%. Según una estimación realizada por Transport & Environment (T&E),este tipo de vehículos tendrían unas emisiones medias de 132 gr/km, aunque los vehículos de mayor peso emiten cantidades que doblan esta cifra.

LOS MÁS VENDIDOS

"Observando las emisiones de los vehículos todoterreno más vendidos en 2018 resulta fácil entender que el aumento de ventas de estos vehículos está provocando una subida sustancial de las emisiones medias de la flota de vehículos nuevos", señala el informe de Ecologistas, que ofrece la lista de las emisiones por modelos y marcas. El Nissan Qashquai, con más de 31.000 vehículos vendidos, fue el tercer coche más vendido en 2018 y el líder entre los SUV. Todos sus modelos oscilan entre los 120 y los 138 gr/ km. La palma se la llevan los vehículos de gama alta, como el Mercedes GLC, que se acerca a los 300 gramos de CO2 por kilómetro.

En lo que va de año la tendencia se ha acentuado. Las emisiones hasta abril han aumentado hasta los 120 gramos y la cuota de mercado de los SUV se ha encaramado al 45%.

LA CAÍDA DE VENTAS DE LOS DIÉSEL

El informe descarta como causa relevante del fenómeno la caída de las venta de los diésel porque la emisiones medias de los gasóleo y los gasolina tienden a igualarse. El año pasado año pasado sus emisiones medias fueron respectivamente de 116 y 118. Y aunque tuviera alguna influencia, le resta importancia por tres razones: los diésel duran muchos más años y, por tanto, emiten más a lo largo de su ciclo de vida; la mejora en eficiencia de los gasolina sigue en aumento; y las emisiones en condiciones reales de conducción son superiores en los vehículos de gasoleo, según un reciente estudio del ICCT (International Council on Clean Transportation).

La influencia del aumento de la cilindrada de los vehículos nuevos se descarta porque en España no se ha producido. Al contrario, se ha reducido ligeramente.

MODIFICAR EL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN

Como principal medida para revertir la situación, Ecologistas en Acción propone una reforma del impuesto de matriculación para que sólo queden exentos de su pago los vehículos de cero emisiones. El resto, siguiendo el modelo aplicado por Finlandia, pagarían en función de cada gramo de CO2 que emitieran. En la actualidad, estan exentos los que no alcanzan los 120 gr/km y el resto lo pagan según varios tramos con márgenes muy amplios. También exigen que no se apruebe ningún 'plan Renove' que no tenga en cuenta el impacto climático de los coches nuevos. "De lo contrario los vehículos para los que se subvencione la compra podrían ser incluso más emisiores que los achatarrados", alertan.

Resulta chocante que en las encuestas la gran mayoría de los españoles se muestren preocupados por el calentamiento global pero a la hora de adquirir un vehículo nuevo apuesten por los que más contaminan. Las emisiones de CO2 figuran en la publicidad de todos los vehículos, aunque con una letra diminuta, pero además hay una guía muy clara. Si el coche está exento del impuesto de matriculación es que no supera los 120 gr/km de CO2. Si emite más debe abonarlo.

MAYORES BENEFICIOS

Un parte del éxito de los SUV radica en la apuesta que han hecho las marcas. Al ser vehículos más caros dejan un mayor margen de beneficios a los fabricantes. Muchos reconocen que han sido una de las claves de que la industria automovilística se haya mantenido al alza en los últimos años, pero ellos mismo son los que tendrán que buscar una solución. A partir de 2021 los coches nuevos deben emitir de promedio 95 gr/km según las diretivas de la Unión Europea (UE) y los fabricantes que no cumplan se arriesgan a fuertes multas.