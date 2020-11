Las monjas dominicas de clausura de Trujillo se unen al reto de bailar Jerusalema

Las monjas dominicas del monasterio de San Miguel de Trujillo se han unido al reto viral de bailar 'Jerusalema', una coreografía que tiene su origen en Suráfrica y que se ha convertido en un canto a la vida. Este tema es ya un grito de esperanza de los cinco continentes contra la pandemia del coronavirus. Grabadas por Cosmefotos han lanzado un vídeo y lo han subido a la red social de youtube desde este convento extremeño de clausura donde dicen que comparten el sufrimiento que está padeciendo el mundo pero, a la vez, lanzan un mensaje de esperanza. Ahora que el mundo parece haberse convertido en un gran claustro, estas hermanas sonríen a la vida señalando que hay futuro.

Según dicen en su perfil social: "Este tema se ha convertido en un grito de esperanza de los cinco continentes contra la pandemia, tiene un nombre y se llama "Jerusalema" su letra habla de Jerusalén como la ciudad celestial en la que estar en comunión con Dios. Se trata de un himno místico a la vida donde canta a la ciudad de Jerusalén como un hogar fraternal para todo el mundo. De ahí versos como "Jerusalén es mi casa, sálvame y camina conmigo, no me dejes aquí". O también otros como: "Mi lugar no está aquí" "mi reino no está aquí"".