Una montería donde matan a más de 500 animales indigna a Portugal

No, si ya tardan en salir las sociedades de cazadores en los medios a soltar lo de "los cazadores amamos la naturaleza y somos los primeros defensores de los animales". En general, un cazador es una persona sin empatía y sin capacidad de valorar el sufrimiento ajeno, que disfruta sintiendo como arrebata una vida. Hay que tener algo mal en el cerebro para que se te ponga dura al apretar un gatillo sabiendo que vas a acabar con una vida simplemente para satisfacer tu diversión y tu ego. Nuestros ancestros eran cazadores-recolectores, pero mataban para comer, no para divertirse. No entiendo como alguien puede disfrutar provocando dolor a los animales. Y que no vengan con " se crian para la caza""hay demasiados"...se de casos de tirar contra cuanquier cosa (grullas, avutardas, buhos, perros...) porque han tenido un "mal" dia de caza. Incluso cazadores que ponen trampas contra "alimañas" (no entiendo como no caen ellos en ellas) y matan a los zorros pinchandoles repetidamente dentro de las jaulas con barras corrugadas terminadas en punta. Son auténticos psicópatas.