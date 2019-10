Montero, criticada por dar datos personales de una desahuciadora particular

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha difundido este martes un vídeo en Twitter en el que pide que se frene el desahucio de una familia con tres hijos a la que le han subido la mensualidad 300 euros. El problema es que ha hecho la petición a la propietaria, revelando nombre y apellidos de la misma.

Livia, Juan y sus tres hijos pueden ser desahuciados por no poder afrontar la subida abusiva de su alquiler. Pedimos a la propietaria de la casa, Esther Argerich, que negocie una solución para que puedan seguir en el barrio en el que llevan viviendo 12 años. #LiviaYJuanSeQuedan pic.twitter.com/nDI57QrGgg — Irene Montero (@Irene_Montero_) October 22, 2019

En el vídeo, Montero explica que "Livia y Juan llevan más de 12 años viviendo con sus tres hijos" en un piso por el que pagan 1.000 euros de alquiler. Ahora, "se les impone una subida abusiva de ese alquiler de 300 euros, que no pueden pagar". es por ello por lo que Montero pide a la propietaria "que negocie con Livia y con Juan un alquiler justo para que puedan seguir viviendo con sus hijos en el barrio en el que llevan viviendo 12 años, y en la casa en la que llevan viviendo 12 años". "Tenemos que ser responsables y garantizar que en nuestro país nadie es echado de su casa por un poder abusivo", asegura.

El desahucio, que estaba programado para este miércoles, ha sido paralizado por un centenar de personas convocadas por el Sindicato de Inquilinos y la Oficina de Vivienda Popular de Gràcia.

El vídeo, publicado este martes, ha generado multitud de críticas, puesto que es un posible desahucio (no un desahucio en sí) y porque el propietario de la vivienda no es un banco o un fondo buitre, sino un particular de la que, además, se facilitan nombres y apellidos.

La primera en criticar las palabras de Montero ha sido la propia afectada, la propietaria del piso, que afea a Montero sus palabras (también a través de Twitter).

Lo de Irene Montero señalando con nombres y apellidos a una ciudadana anónima, como si fuera un personaje público famoso por su fortuna, como Alierta o Botín, es posiblemente lo más asqueroso que he visto hacer a un político en España. — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) October 23, 2019

Además, explica en otros tuits que ella lo que no quiere es seguir alquilando el piso. Pero muchos otros se han sumado a ella, como el diputado de Ciudadanos Toni Cantó o el periodista Juan Soto Ivars, para quien es "asqueroso" que Montero haya hecho públicos los datos personales de la casera.

También el exconcejal de Ciudadanos en Alicante Juanfran Escudero ha censurado el vídeo de la portavoz de Unidas Podemos.