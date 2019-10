Los motoristas piden que el estado de la vía aparezca en los partes de accidente

Los motoristas han tomado las carreteras en 26 lugares de España para insistir en sus reivindicaciones, como que el diseño y la seguridad de las carreteras esté pensado también para darles protección a ellos, que se cumpla el mantenimiento de las vías y se incluya cuál es su estado en los partes de accidentes. Estas son algunas de las peticiones que hacen este domingo los motoristas, que están protagonizando concentraciones por distintos puntos de la geografía española, como Madrid, donde han partido de la plaza de Ventas para luego recorrer la ciudad y volver al punto de partida.

Más de medio millar de motoristas han secundado esta concentración en la capital, convocada al igual que el resto por la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (Imu), con la colaboración de más de 90 motoclubs, y asociaciones relacionados con la moto.

Juan Boria, representante de la plataforma en Madrid, ha pedido que se cumplan los deberes y obligaciones de las administraciones públicas respecto a los motoristas, que se mejore la investigación de accidentes de tráfico y que se mantengan las carreteras en las mejores condiciones posibles de seguridad. "Que se cumpla la responsabilidad de los encargados del mantenimiento porque todos los años planteamos entre 300 y 500 denuncias sobre el mal estado de las carreteras, porque tienen baches o las señales no se ven o la maleza invade la vía, y muy pocas se arreglan", ha advertido Boria.

Por eso el colectivo ha abogado por "reflejar en los partes de accidentes cuál es el estado de la vía" ya que, según ha explicado a Efe, un bache puede suponer la muerte para un motorista o quedar tetrapléjico, mientras que para el usuario de un coche le afecta, pero no de la misma forma. Para ello, piden mayor formación para las fuerzas de seguridad a la hora de realizar los atestados porque -Boria dice- "están cansados de que sea la velocidad inadecuada el motivo principal de los siniestros y de que nunca aparezca el estado de la vía y las infraestructuras".También requieren mayor formación en las autoescuelas, porque los conductores de vehículos tienen que buscar también al "bulto pequeño, no al grande, es decir a un camión u otro coche y por eso muchas veces no nos ven".

300 muertos y 900 heridos

Desde el 1 de enero de este año y hasta el 19 de septiembre han perdido la vida en las carreteras, según Imu, más de 300 motoristas y más de 900 han resultado heridos de distinta consideración.

Los motoristas hacen hincapié en que decenas de los fallecidos este año han perdido la vida contra guardarraíles, y han querido recordar que desde 1995 "se tiene muy claro que un guardarrail sin protección mata a los motoristas". "Y la mayoría de las carreteras los tiene sin protección y así sólo protege al conductor de coches, no al de moto", han añadido.