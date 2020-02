Murcia mantendrá la censura parental hasta que la justicia se pronuncie

El Gobierno de la Región de Murcia mantendrá el llamado 'pin parental' hasta que la justicia se pronuncie sobre el recurso contencioso-administrativo presentado el martes por el Ministerio de Educación para pedir la suspensión cautelar de este apartado de las instrucciones de principio de curso de la Consejería de Educación.

De momento, la titular de este departamento, Esperanza Moreno, aplazó la reunión que tenía con la ministra de Educación, Isabel Celáa, el pasado 14 de febrero y está preparando la defensa jurídica. Por su parte, el consejero de Presidencia, Javier Celdrán, ha destacado que el Gobierno regional acatará la resolución judicial, aunque se ha mostrado convencido de que los padres tienen que tener el derecho a decidir si sus hijos asisten a charlas impartidas por personas distintas a los profesores y que puedan dar una información parcial.

En el día a día, la sociedad murciana se muestra divida respecto a la censura parental. Algunos profesores se han declarado insumisos y no piden autorización a los padres, incluso sabiendo que se pueden enfrentar a un expediente, aunque la consejería aún no se ha pronunciado.

Primer caso de insumisión

El primer caso de insumisión tuvo lugar en el IES Alfonso X El Sabio. Un profesor de Historia, Diego Reina, invitó a un exconsejero de Cultura del PP, Pedro Alberto Cruz, a impartir conferencia sobre arte y no pidió autorización. Tanto el profesor como el conferenciante se mostraron a favor de no hacerlo, pese a tratarse de un exalto cargo del PP. El director del centro, Andrés Nieto, se ha mantenido al margen y no ha iniciado ninguna actuación contra el profesor insumiso ni ha solicitado apertura de expediente al inspector que corresponde al mencionado instituto.

Según el sindicato CCOO, hay familias que han presentado escritos en los centros donde estudian sus hijos autorizando todas las actividades que se celebren. Actualmente, la Consejería de Educación no tiene datos sobre la cifra de padres que no autorizan la entrada de sus hijos a estas charlas y, según la asociación de directores, los alumnos que se quedan sin asistir se debe normalmente a que se les olvida llevar la autorización firmada.

En un instituto de la localidad de Cieza, algunos padres se han negado a que sus hijos asistan a una charla impartida por el colectivo LGTBI No te Prives. En este caso, casi la mitad de los alumnos no llevaron la autorización firmada por sus padres, unos por olvido y otros por la negativa paterna. Dicho grupo lleva 10 años impartiendo charlas a petición de los propios centros escolares. En esa actividad, el ponente habla sobre la sexualidad, su diversidad y el rechazo al colectivo LGTBI para que los alumnos respeten todas las opciones.

Manifestación convocada

Por otra parte, un grupo denominado Padres de la Región de Murcia, ha convocado, a través de las redes sociales, "una manifestación multitudinaria por el derecho de los padres a escoger con libertad una educación libre de ideología para nuestros hijos". Vox ya ha informado de su intención de sumarse y el presidente de la gestora del partido en Murcia, el exjugador de baloncesto José Ángel Antelo, ha declarado que "la batalla de la libertad de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones empieza en Murcia para ganarla en toda España". Este partido es el que impuso al PP la inclusión de la censura parental para favorecer la investidura de Fernando López Miras como presidente de la comunidad.

En el otro extremo, una treintena de asociaciones han pedido al jefe del Ejecutivo regional que las reciba y les explique por qué no retira las instrucciones de inicio de curso. Le recuerdan que llevan recogidas 150.000 firmas para ello en la plataforma Change.org. López Miras se muestra partidario de mantener esta medida porque en su opinión es innegociable la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. También defiende la neutralidad ideológica del profesorado.

Para la Asociación de Usuarios de Sanidad, la imposición de la censura parental está haciendo que las familias cuestionen la neutralidad de los profesionales del sistema murciano de salud que imparten estas conferencias. Sostienen que la amplia divulgación de esta medida está haciendo que los alumnos no tengan a su alcance una información y formación sobre la salud.