El músico callejero con saudade

Nos obsesionan las listas. Yo a menudo hago una de la compra pero esa no cuenta porque luego nunca la consulto y otra vez he vuelto a olvidar la leche. Esta semana y como quedan dos días para que se acabe 2018 todo se inunda de listas. Cualquier excusa es buena para recordar que el año de uno no ha pasado en vano. Del uno al diez, las mejores películas, los mejores festivales, los mejores destinos, los mejores colacaos y las mejores listas de las listas. La gente enloquece por decirle a los demás que lo suyo es lo que cuenta. Tengo que confesar que una vez intenté hacer una de mis discos favoritos pero me traicioné a mí misma como si tuviera que rendirle cuentas yo a alguna discográfica así que me prometí que jamás haría más. Hacer listas es aburrido e inútil si el propósito es recordar que tienes que comprar leche. Son monótonas, repetitivas y este año en todas aparece Rosalía. Hasta en la de los colacaos. A Breno de momento no lo he visto en ninguna. Y dudo mucho que lo vea. Donde si lo vi por primera vez y de refilón fue en el Arco de la Estrella. Cantaba una canción folk con una voz que me obligó a detener el paso. Y no suelo parar porque mi reloj siempre llega diez minutos tarde. Leí su nombre en un cartón que sostenía la funda de la guitarra, le dejé unas monedas y luego me olvidé como se olvida una de todo cuando se niega a hacer listas.

Él no las necesita. Para qué las quiere si ya tiene el escenario más grande del mundo. Toca en la calle. No es cacereño pero como si lo fuera. Desde hace tres años recorre la ciudad para cantar. A veces frente a Leoncia, otras frente al hotel que lleva años abandonado a unos metros del Gran Teatro. Puede elegir el sitio que quiera. En ciudades como Madrid ya hay que pedir un permiso hasta para cantar en el metro pero eso en Cáceres aún no ocurre. Principalmente porque en Cáceres no hay metro. Músicos callejeros si hay pero se cuentan con los dedos. Aquí es libre. Quizá por eso se enamoró de la ciudad. Porque él dice que está enamorado. Breno Fernandes (Brasil, 1987) nació en un pueblo a treinta minutos de Sâo Paulo. Mauá se llama. De su infancia recuerda a sus tíos los punkis. «Quería ser como ellos». A los nueve le regalaron su primera cinta con The Smiths en la cara A y Nirvana en la cara B y a los doce su padre le compró su primera guitarra. Se apuntó a clases pero apenas aprendió los acordes porque él quería versionar a los Ramones y su maestro que tocara blues y jazz. Pasó por todas las etapas. A los quince ya formaba parte de una banda de grunge, luego de otra de hardcore y más tarde de un trío de rock. Lástima que se creyó aquello del rockandroll y las drogas y casi lo echa todo a perder. Coqueteó con ambos más de la cuenta. De casualidad conoció la oenegé Youth with a mission. Ahí cambió su vida. «Me empecé a interesar por lo humanitario y aparqué el resto». Y con el resto se refería a todo menos la música. Visitó países en conflicto, trabajó con refugiados y fue como aterrizó en Cáceres. El voluntariado como es voluntario no suele dar para comer así que probó suerte un día en la calle con su guitarra, que era lo único que tenía seguro. Recaudó veinte euros. Los más afortunados, los menos, podía llegar a los sesenta. En Londres consiguió hasta 200 libras en un solo día pero aquí eso no ocurre. «En la calle se gana lo justo para vivir». Suena a tópico pero él asegura que la satisfacción es otra. Cuenta anécdotas por decenas. Desde cartas de agradecimiento hasta algún baile improvisado. También confiesa sin pudor que ha llegado a emocionarse en alguna ocasión por lo que él mismo genera en los que pasan. «La música no es solo un entretenimiento sirve para tocar el alma».

Precisamente por eso compone. Para curar y para curarse de vez en cuando. Acumula un par de discos propios y ahora unas canciones grabadas que quiere convertir en vinilo y que hablan de la nostalgia. Cuando uno lleva fuera tanto tiempo siempre vuelve a casa. Tiene saudade, esa palabra portuguesa sin traducción que define el anhelo de volver. «La tristeza también es bella». No reniega de su hogar auqne es feliz en Extremadura. De momento el año nuevo se presenta con contrato de trabajo y una aspiración de banda. Y aunque todo parece acercarlo a los teatros y a las tablas con luces él sabe que su escenario es otro. Seguirá en la calle, «donde está la verdad». «Dónde está el hogar de tu mar / mar sin fin», canta. Las listas para otro.