«Nadia no corre peligro»

La vida de Nadia Nerea no corre ningún peligro, pese a la rara enfermedad que sufre la pequeña. Así de contundente se mostró ayer una forense del Instituto de Medicina Legal de Lérida, en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial por el caso de la menor. De los informes médicos de la niña, alegó la experta, no se desprende que haya un riesgo para la vida de la pequeña, que sufre tricotiosdistrofia, tal y como argumentaron los padres a la hora de recaudar fondos. La doctora explicó que no existen estudios sobre la esperanza de vida de los pacientes que sufren esta dolencia, que no tiene cura. Con esta testigo se inició ayer la segunda sesión del juicio contra los progenitores de la pequeña, Fernando Blanco y Margarita Garau, que se enfrentan a una pena de seis años de cárcel.

El círculo contra los dos acusados empezó a cerrarse el martes, cuando los Mossos certificaron que ni el padre ni la niña tenían pasaporte y, por lo tanto, no han podido viajar a un hospital de Houston (Estados Unidos) para que Nadia recibiera tratamiento. Los progenitores utilizaron este pretexto y otros para captar fondos. En total, 1,2 millones. La mayoría de ese dinero, según los investigadores, fue a parar a cubrir gastos particulares de la familia.

La forense descartó, además, que se pudiera sacar genes a una menor por la nuca, como había afirmado Blanco, y puntualizó que los tratamientos de modificación genética son experimentales y no se aplicarían nunca a una niña de cinco años. El presidente del tribunal le preguntó: «¿No existe ninguna referencia bibliografica más allá de la ciencia ficción?» «Sí», respondió sin titubear.

Viaje a Houston

La forense detalló al tribunal que en la documentación a la que ha tenido acceso no existe ningún informe de un hospital de Houston. Solo un correo electrónico de una de las doctoras que trataron a la menor a un laboratorio de Francia sobre unos análisis. La facultativa declaró que aparte de dos ingresos hospitalarios para el diagnóstico de la enfermedad y el tratamiento, no existen más pernoctas en centros, solo visitas a urgencias y al ambulatorio por algunas infecciones, como una neumonía u otitis.

A la menor se le diagnosticó que padecía una enfermedad al nacer, en el 2005. A los dos meses, ya se concretó que sufría los síntomas de la tricotiodistrofia y microcefalia. Tiene alteraciones cutáneas, problemas oftalmológicos, hiperactividad, inteligencia límite y trastornos de desarrollo. Por ello, necesita un cuidado continuo, por las dificultades de movilidad y por el mayor riesgo a contraer infecciones. «Es como tener a un bebé durante más tiempo», dijo la forense.

Un pediatra del Hospital de la Seu d’Urgell relató, por su parte, que un compañero suyo estuvo llamando a centros hospitalarios de Houston para averiguar si realmente existía la terapia genética que el padre de Nadia decía que estaban dando a su hija. «La búsqueda fue exhaustiva y no se encontró nada», afirmó. El mismo facultativo explicó que un vecino quiso poner una hucha en el hospital para recaudar fondos para Nadia y que no se le dejó porque antes querían ver un documentos médico que confirmara que la niña padecía esta enfermedad. Esos informes nunca llegaron. Un grupo de vecinos de Figols, el pueblo donde vivía la familia de Nadia, y del vecino municipio de Organyà explicaron a los jueces cómo organizaron subastas, loterías y tómbolas para recaudar dinero. En una reunión organizada en la escuela, el progenitor, según un testigo, explicó los problemas de salud que tenía su hija.

En ese momento, no pidió dinero. Fue después cuando un grupo de padres del colegio empezó a movilizarse para recaudar fondos a través de diversas actividades. «Me siento engañado», relató el que era director del centro educativo. Otro afectado apuntó: «Me siento estafado y muy mal emocionalmente.». Hasta calificó a la pareja de «estafadores profesionales».

Otra vecina implicó directamente a la madre de la pequeña, Margarita Garau, al decir que le habían contado que en el 2015 en una reunión preparatoria de función teatral de Navidad, la imputada agradeció el papel que daban a su hija, pero entre sollozos, dijo: «Nadia no llega a Navidad».

Otra testigo, Mercè se mostró alterada cuando compareció ante el tribunal. Vivía al lado de la casa de Nerea y tenía una estrecha relación con sus padres, con los que colaboró para captar fondos. Empezó a despertar y darse cuenta del engaño el día que los Mossos detuvieron a Margatira Garau. Esa noche la pequeña se quedó en su casa a dormir. «Le pregunté dónde había volado. Ella me dijo que a París y a Mallorca». Ante esta contestación, la mujer continuó interrogando: «¿No has ido más lejos, en un viaje de más horas? Yo he estado en Nueva York, que es muy bonito. Me dijo que ella no». Ahí se dio cuenta que el viaje a Estados Unidos era una farsa, al igual que el supuesto mal estado en que se encontraba la niña.