"Nadie en Cáceres se va a librar de una multa si no lleva el DNI encima"

"Nadie se va a librar de una multa por no llevar el DNI", ha dicho el alcalde, Luis Salaya. "Es una obligación legal", ha reiterado el regidor. "Quien no porte su documento se le lleva a comisaría, se le identifica y se le interpone una doble multa, la primera por salir sin justificación y la segunda por no tener documentación".

Solo ayer la policía local interpuso 15 multas por desobediencia a la autoridad y desplazamientos sin justificar, y otra por consumir alcohol en la vía pública, costumbre que no termina de erradicarse.