Navarra impone limitaciones más rígidas que la Comunidad de Madrid

Navarra ha superado a Madrid en incidencia acumulada, por lo que su situación ha sido puesta como ejemplo de agravio comparativo por parte del PP, formación que exige a Pedro Sánchez la retirada del estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Si bien, el Gobierno no ha actuado en Navarra porque su ejecutivo, liderado por la socialista María Chevite, ha ido aprobando confinamientos selectivos en los municipios con mayor incidencia y restricciones muy relevantes e importantes, en palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que entraron en vigor este martes.

Las limitaciones afectan sobre todo al ocio y a los contactos sociales, que se limitan en toda la autonomía a seis personas. Además, el aforo en la hostelería se restringe al 30% en el interior de los establecimientos y al 50% en las terrazas, cuando en Madrid es del 50% en interior y exterior. Se suprime el servicio de barra y los bares y restaurantes deberán cerrar a las 22.00 horas.

Asimismo, en los locales comerciales el aforo pasa a ser del 40%, incluido en los centros comerciales, donde no se permite la permanencia de clientes en las zonas comunes, excepto para el mero tránsito entre los establecimientos comerciales, y deben cerrarse las zonas recreativas, como puedan ser parques infantiles o similares u otras áreas de descanso.

GIMNASIOS Y ALCOHOL

La actividad deportiva en gimnasios debe realizarse con cita previa y el uso de parques infantiles y zonas deportivas al aire libre se realizará siempre y cuando no se supere el 30% del aforo máximo permitido.

La actividad en monumentos, cines y museos también deberá cumplir dicha limitación y no se permiten inauguraciones ni acontecimientos sociales. Asimismo, se mantiene la suspensión de las actividades en las sociedades gastronómicas y peñas, que deberán permanecer cerradas, y la prohibición de venta de alcohol entre las 22.00 horas y las 08.00 horas.

Por último, se restringen las visitas y las salidas en los centros residenciales de personas mayores y de personas con discapacidad.

15 DÍAS DE MARGEN

Tras la aprobación de las medidas y ante el envite del PP, Chivite señaló que a Navarra no ha tenido nadie que imponerle unas medidas que son bastante más restrictivas que las de la Comunidad de Madrid, mientras que el ministro de Sanidad ha señalado este martes que el Gobierno va a esperar 15 días a ver si las nuevas limitaciones dan resultado y, si no, no se descarta ir un paso más allá.

Navarra ha notificado este martes 362 nuevas infecciones, por debajo de las registradas el domingo, cuando los casos alcanzaron el máximo en la pandemia, con 546 contagios diarios.