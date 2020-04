Ningún muerto por coronavirus en China por primera vez desde enero

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Bueno, cualquier noticia que venga de China no me creo absolutamente nada y cuando digo nada me refiero a todo..... vete a saber el inicio de la pandemia como y porque ha sido..... y lo dejo en el aire, el que quiera entender que lo entienda.......