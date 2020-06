Los niños se contagian de covid-19 igual que los adultos, pero más leve

Los niños se contagian de coronavirus igual que los adultos cuando están expuestos a una fuente de infección, pero la enfermedad se manifiesta en ellos mucho más leve: en el 99% de los casos o no muestran síntomas o lo hacen de manera muy poco importante. Son los resultados preliminares del estudio de la plataforma Kids Corona que el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona puso en marcha hace dos meses para estudiar la afectación del covid-19 en menores y embarazadas, que sin embargo no ha logrado responder todavía a la pregunta de si los niños son o no vectores de contagio.

En los últimos dos meses, los investigadores de la plataforma Kids Corona han estudiado 411 familias con un total de 724 niños en las que al menos uno de los progenitores ha sufrido la enfermedad. En la mayoría de los casos, la familia no sospechó que estos niños pudieran haber sido infectados porque no presentaron síntomas o presentaron síntomas muy leves (principalmente fiebre), en el plazo de entre siete días antes hasta 14 después de que el progenitor fuera diagnosticado.

"Hemos visto que los niños se han infectado igual que los adultos. Un 17,5% de los niños de este estudio se han contagiado, frente al 18% de los adultos. Prácticamente todos los menores han sido asintomáticos o han presentado síntomas muy ligeros. Solo uno necesitó ingreso", ha explicado la doctora Carmen Muñoz, del servicio de Microbiología de Sant Joan de Déu en rueda de prensa.

Enfermedad menos grave

¿Por qué los niños manifiestan una enfermedad más leve? Podría deberse a que su respuesta inmunológica sea diferente a la de los mayores. O a que los pequeños tengan una microbiota diferente en la nasofaringe que actuara de "protección". O a que su inmunidad contra otros virus les protege también del covid-19. "En realidad, se desconoce la causa", ha reconocido la investigadora principal del estudio de Kids Corona, Yolanda Jordán.

Muñoz también ha contado que les realizaron pruebas de detección del coronavirus (las llamadas PCR) a padres e hijos. "En un 33% de los padres positivos detectábamos el virus, pero solo en un 11,9% de los niños. Hemos encontrado una carga viral muy bajita en ambos, pero no podemos responder si estas cargas tan bajas pueden estar o no relacionadas con la transmisión", ha informado.

En palabras del ginecólogo Eduard Gratacós, saber si los niños transmiten el virus en mayor o menor medida que los adultos es un "reto científico" que genera un "amplio debate social". De momento habrá que esperar para obtener respuesta.