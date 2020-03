España ha registrado los tres primeros contagios de coronavirus en niños, de los cuales uno es una menor de cuatro años de la Comunidad de Madrid. En Europa, la media gira en torno a seis menores por cada mil infectados. Pero el covid-19 «no es más peligroso» en niños que en adultos y, de hecho, los menores presentan «cuadros más leves», según Roi Piñeiro, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General de Villalba (Madrid) y secretario de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica. «En China ha habido unos mil casos en niños y solo una muerte en un adolescente. No ha habido un solo fallecimiento por debajo de los 10 años en todo el mundo», señala Piñeiro. Según la Asociación Española de Pediatría, no hay mortalidad ni niños en la UCI. Además, los menores españoles con covid-19 son niños contagiados en el ámbito familiar por adultos y presentan síntomas leves, con poca fiebre y poca tos. «Creo que cerrar colegios es desproporcionado», opina Piñeiro. «El coronavirus tiene un cuadro similar al de la gripe. Su mortalidad es algo mayor, sí, pero en todo el mundo se muere mucha más gente de gripe y no se genera este pánico», añade. Por eso cree exagerado «cerrar partidos de fútbol» o «impedir que se celebren congresos».