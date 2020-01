Los niños y las niñas no son suficientemente escuchados en nuestra sociedad, pero si a ello se suma que tengan algún tipo de discapacidad sus opiniones serán silenciadas con mucha probabilidad en la mayoría de casos. Isabella tiene 10 años y parálisis cerebral. Ella no puede pronunciar palabras y su movilidad es muy reducida, pero sí puede razonar como cualquier niño o niña de su edad, así como comunicarse de una manera muy especial, y vaya si lo hace.

Isabella, ¿cómo consigues comunicarte con las personas que te rodean?

Hablo con los ojos, muevo el puntero del ratón de mi ordenador con la mirada con el sistema de seguimiento ocular Tobii. La gente se queda con la boca abierta!

Y tanto, así me he quedado yo también. Este sistema lo utilizas cuando las trabajadoras sociales de la Fundación NUMEN te acompañan. ¿Cómo te comunicas entonces con tu familia y amigos cuando no tienes el ordenador?

También con los ojos, voy señalando con la mirada. Por ejemplo, mi madre me abre las dos palmas de las manos y en cada una pone una opción para que yo mire hacia la que prefiero. Cuando no me gusta ninguna de las dos miro a otro lugar para que me dé más opciones.

¿Crees que los niños y las niñas que no tienen discapacidad comprenden en qué consiste la parálisis cerebral? ¿Tú cómo se lo explicas para que lo entiendan bien?

No lo comprenden; por eso hay que ir concienciando a todo el mundo. Es necesario que sepáis que nosotros nos encontramos muchas situaciones que no son agradables, escuchamos comentarios y críticas de las cuales somos conscientes que al final nos hacen daño. Quiero que sepáis que no se me cae la baba porque me dé la gana, simplemente no soy capaz de contenerla. Y por utilizar babero no soy un bebé! Yo creo que no hay nada mejor que conocer a alguien para entender una situación.

¿Cuáles son las barreras que encuentras en la calle, el colegio y el resto de espacios de tu día a día?

Son varias las barreras: bordillos altos, coches mal aparcados, pocas rampas y muchas escaleras, poca accesibilidad en el transporte público

¿Cómo consigues superarlas? ¿Con qué ayuda cuentas en tu día a día?

Intento superarlas con ayuda de cualquier persona que me acompañe en ese momento. Cuento con la ayuda de cualquiera que esté dispuesto a ayudarme.

CERMI y Save the Children han presentado el cuento Marcela, la inventora de palabras, que han creado conjuntamente para luchar contra el acoso escolar hacia niños y niñas con discapacidad. ¿Lo has podido ver? ¿Qué te parece?

Sí, ya lo he visto, y es muy chulo.

¿Crees que son útiles estos cuentos? ¿En qué crees que ayudan?

Sí, mucho, porque ayudan a que nos conozcan un poco más.

¿Quiénes crees que entienden mejor lo que supone tu discapacidad: los niños y las niñas o las personas adultas? ¿Por qué crees que pasa eso?

Me comunico con todo el mundo, pero quizá mejor con adultos.

¿Qué asignaturas se te dan mejor? ¿Y cuál es la que más te cuesta?

La asignatura que mejor se me da es Lengua Castellana, y la más complicada para mí es Matemáticas.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?

Jugar con mis vecinos en la urbanización. También me gusta mucho ver la televisión sobre todo la serie La que se avecina porque me hace mucha gracia, montar a caballo, ir a la piscina y bailar.

¿Te gusta viajar? ¿Cuál es el lugar donde has viajado que más te ha gustado? ¿Y dónde te gustaría ir que no conozcas aún?

Sí, me gusta mucho viajar, me encanta París y Disneyland, he estado ya dos veces; y me encantaría ir a Venezuela.

¿Te gustaría conocer a alguna persona famosa? ¿Por qué?

Me encantaría conocer a Ricky Martin. Mi fisioterapeuta siempre lo escucha y bailamos juntos canciones suyas gracias al Upsee mobility harness dispositivo de movilidad vertical diseñado para permitir que los niños y las niñas con discapacidad motora se pongan de pie y se muevan con la ayuda de una persona adulta.

Isabella, ¿y qué te gustaría llegar a ser?

Me encantaría ser profesora de educación infantil.