Que no se olvide la pandemia machista

La pandemia ha impedido la celebración de concentraciones y manifestaciones multitudinarias, pero no faltaron los actos simbólicos para recordar que las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia de género, que se manifiesta con el acoso psicológico, el ataque físico, la agresión sexual... La punta del iceberg son los crímenes machistas: en lo que va de año 42 mujeres han muerto asesinadas.

La Asamblea de Extremadura, los ayuntamientos, las diputaciones y otras instituciones públicas, como las de Justicia, se sumaron ayer al 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En Cáceres, entre otras acciones, se colocaron sillas vacías en la plaza Mayor para recordar a las víctimas de esta lacra social. El alcalde de la ciudad, Luis Salaya, subrayó que el maltrato se está «recrudeciendo especialmente ahora, en un momento en el que hemos tenido que estar encerradas y encerrados en casa, en el que muchas mujeres han sentido y sienten una gran inseguridad».

En Badajoz también se convocaron minutos de silencio al mediodía, ante la Delegación del Gobierno y ante el ayuntamiento. Asimismo, se colocaron de manera provisional en la plaza de España diez contenedores de vidrio: nueve pintados de violeta, todos ellos con mensajes como fuerza, información, voz, unión, igualdad, amor, justicia y cariño, y uno de color negro, que simboliza el luto.

Fue ante la fachada del palacio municipal pacense donde se produjo la polémica, cuando los concejales de la oposición que estaban presentes decidieron no agruparse con los que forman parte del equipo de gobierno y optaron por colocarse enfrente de la fachada. Así lo hicieron el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, y sus compañeros de grupo Pedro Miranda y Martín Serván, y la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas. Según explicó Cabezas, tomaron esta decisión porque no quieren aproximarse a un gobierno del que forma parte un partido (Vox) que no reconoce la violencia de género. Aunque en esta ocasión, ayer, el único concejal de esta formación extremista, Alejandro Vélez, no acudió a la convocatoria.

Cabezas también aportó como motivo de su reacción que en la comisión celebrada minutos antes, de Asuntos Generales, el tripartito no había apoyado ninguna de las mociones presentadas por el PSOE y Unidas Podemos referidas al Día Internacional contra la Violencia de Género, a pesar de que los dos grupos de la oposición sí dieron su voto a favor de la que defienden el PP y Ciudadanos, que es la que avala la Federación de Municipios y Provincias (Femp). En los mismos términos se pronunció Cadenas. «Para postureos e hipocresías en este asunto no estoy», en referencia a la postura que mantiene el gobierno municipal respecto a sus propuestas, que reclaman una mayor implicación de las administraciones para erradicar esta lacra. Podemos ha presentado además una moción para que se dedique en la ciudad una escultura de corazones violetas a las mujeres asesinadas, «en su recuerdo» y también a las sobrevivientes «en su reconocimiento».

Además, la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz convocó a las 18.30 horas una concentración en la puerta de los juzgados, en la avenida de Colón. Cada una de las asistentes representó a una víctima mortal de la violencia machista en lo que va de año. Vestían de negro, con pañuelos, guantes y mascarillas malvas y portaban velas que depositaron en la rampa de acceso. Al final de la tarde, cuando anochecía, medio centenar de jóvenes del movimiento 8M realizó un recorrido hasta la plaza de España.

En Mérida, la corporación municipal y representantes de las asociaciones de mujeres locales también se sumaron al minuto de silencio. «Las instituciones debemos ser las que pongamos todas las iniciativas necesarias para luchar contra esta lacra», manifestó el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, quien avanzó que hoy se leerá en el pleno una declaración institucional en este sentido apoyada por todos los grupos.

El primer edil destacó que el consistorio cuenta con cinco técnicas y un presupuesto de 150.000 euros para atender a las mujeres que sufren maltrato. La concejala de Igualdad de Género, Ana Aragoneses, señaló que el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género del consistorio ha atendido en lo que va de año 2020 a 108 mujeres, al tiempo que presta atención psicológica a 178, de las cuales 40% son jóvenes, de entre 18 y 35 años.

En Plasencia hubo concentración a las puertas del ayuntamiento, donde se escuchó un manifiesto por la igualdad leído por la concejala Mayte Díaz. Pero además el consistorio ha editado un video para oponerse a la violencia machista y a favor de la igualdad en el que representantes de distintos sectores como el deporte, el cine, la música o la magia pronuncian frases como «¡Toma el poder!», «No dejes que callen tu voz», «Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran». Participan el mago Jorge Luengo, el director de cine Santiago Requejo, los cantantes Paco Arrojo, Ismael González e Isi Cobos y los deportistas Álex Alegría, César Castro, Javier García Pajares, María Romero, Raquel Mateos y Mamen Blanco, entre otros.

Por otra parte, la Plataforma Feminista de Plasencia manifestó su apoyo a las víctimas a través de fotografías o mensajes en las redes sociales.