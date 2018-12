Nogales y las tres caídas

Compré casa en Nogales, mi locus amoenus. Al menos eso pensaba yo. Y lo sigo pensando, pero he rendido algunas lanzas. Una, la del aire acondicionado. Cuando llegué a Nogales quise que mi casa se pareciera a la sierra que se levantaba frente a ella. La quise de barro. Y tan convencido estaba de las maravillas de aquel santo lugar que quise creerme que los gruesos muros de sus paredes me protegerían del mucho calor y del mucho frío. Torpe enamoramiento adolescente el mío. Vino el frío y pasé frío. Vino el calor y se quedó a vivir conmigo. En bajarme de la burra tardé más que en subirme. De vez en cuando pasaba por la casa con la dislocada idea de regar. Era mi tormento mayor que el de Cuauhtémoc en las brasas. Así que dejé de regar.

«Que descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido». Versos soberbios los de Fray Luis; quien, por cierto también hablaba de oídas. No dejó sus quehaceres en el mundo, ni su cátedra, ni Salamanca ni las otras ciudades a las que se entregó. Su afán bucólico quedó, digamos, pendiente. Todo afán de vida retirada, todo desdén de pasión, toda ausencia de ambición requiere de un tanto de arcangélica chaladura que no a todo mortal corona. Así que sopesé la conveniencia de instalar una minúscula maquinita de aire acondicionado en mi santo refugio.

Y mientras buscaba la tal maquinita seguía perpetrando versos: «Casa en esta tierra; que dicen mísera los avaros, y es su esclavo el sol que la besa». Pero resultó que, con independencia de cuán bellos fueran los versos, las máquinas de aire acondicionado nunca son minúsculas. Y menos cuando tienes que instalar más de una; fundamentalmente para que el refrigerio alcance a la alcoba. Al final me di por vencido y las máquinas del averno mancillaron mi casa de Nogales.

Esta humillante renuncia me indispuso de manera indefinida con Horacio, «Beatus ille qui procul negotiis, ut prisca gens mortalium,…». Pero no era la primera. Hubo otra caída antes que ésta. Fue cuando entró la tele. Nadie en su sano juicio se va a Nogales con el fin insano, perverso e infecto de ver la tele. A Nogales se va a ver la sierra. Las cigüeñas pasar y los cochinos rondar. En suma, a gozar de la paz de los campos. Pues háganse idea de la catadura moral de quien esto firma que metió no uno, sino dos televisores. Y lo que fue más zafio, más sucio, más gangrenoso, metió una antena descomunal a modo de bandera, señal inequívoca del poco seso que habitaba mi casa.

Valgan las renuncias anteriores si con ellas mi alma enferma ha recibido el lenitivo que ambos dos electrodomésticos proporcionan. No es exactamente el locus amoenus soñado, ni soy yo el beatus ille aquel del que hablan los poetas, pero si a la tele y al aire acondicionado le suman una neverita, que desde un primer momento colé de contrabando, si tienen en cuenta ese triple eje del mal, en mi casa de Nogales se está pistonudamente.

Ahora que viene el tiempo de la aceituna, de la montanera y de la liebre, otra tríada olímpica, creo que va siendo hora de volver a Nogales. Porque a Nogales se vuelve. Porque antes te has ido. A Madrid, a Barcelona, a Cardiff o al castillo de irás y no volverás. Nogales tenía, cuando compré la casa, más de ochocientos habitantes. Ahora malamente pasa de seiscientos. Cuando yo compré la casa otro forastero compró otra; y quise ver yo en aquella sorprendente alineación de planetas la señal inequívoca de que, a no mucho tardar, Nogales sería algo así como el Benidorm extremeño. Ahora que me han dicho que el otro forastero vendió su casa empiezo a sospechar que no va a ser tanto. Si acaso, Peñíscola.

«Menosprecio de corte y alabanza de aldea» tituló Fray Antonio de Guevara, aquel que llegó a ser predicador en la corte del César Carlos. Y, a juzgar por las obras posteriores del emperador, bien que le predicó el franciscano Guevara. Yuste no es Nogales, claro está. Supongo que el emperador tenía quien le regara los tiestos. Yo no. Y ahí vino la tercera caída: el riego por goteo. Arrodillado, pido perdón. Yo que no quise jardín, yo que escribí aquello de que «la sierra me entra en casa», tarde descubrí cuánto te cambia la vida un buen riego por goteo para las macetas del patio. Beatus ille.