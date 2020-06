La nueva normalidad escolar: ventanas abiertas, comidas en el aula y nada de aglomeraciones

La mitad de estos que están tomando decisiones no han ido a un Colegio desde la antigua EGB. Pongo el caso de los institutos de ESO bilingües, asignaturas optativas, etc... El alumno cambia de clase y hasta de compañeros en varias ocasiones a lo largo del día. Y quieren hacer un grupo tipo burbuja de 20 personas. Perdonen que lo diga, pero no tienen ni puta idea. Deberían haber consultado antes esos dirigentes a docentes, asociaciones de padres, etc .... Algunos profesores están estos días haciendo encuestas entre los alumnos de como han ido las clases online. Y muchos de ellos están encantados con ellas. Principalmente, los alumnos que quieren aprovechar las clases, ya no tienen que aguantar los que se dedican a romper el ritmo de la clase, hablar, incordiar, meterse con compañeros y profesores. Hasta los profesores no tienen ese estres de tener que aguantar a ese tipo de alumnos. Pueden estar más concentrados en recibir la información, incluso si quieres puedes grabar la clase y verla en otro momento o si tienes dudas, y en muchas ocasiones parecen clases directas y exclusivas a una persona. Se debe potenciar las clases online, donde se haya demostrado que son muy válidas.